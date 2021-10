Katsikaris: "Tenemos que mejorar nuestros números en ataque"

"Siempre miro y preparo al equipo para enfrentar a la mejor versión del rival. Al principio de temporada con una plantilla con miembros nuevos, les ha costado y ahora están mejor. Tienen talento, físico, juegan en su casa. Va a ser un partido dificilísimo. Habrá que defender bien, corren bien la pista y producen muchos puntos. Estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto, somos uno de los mejores equipos de la liga parando el contraataque y es importante. Todos buscan esos puntos a campo abierto y estamos haciendo un buen trabajo", comenzaba el griego, que incidía en una figura: "Hannah es el más decisivo de la liga en los momentos críticos, puede meter canastones. Hay que hacer un gran trabajo contra él. Si le dejas jugar tiene jugadores con talento, hay que trabajar colectivamente en defensa y controlar el rebote".

Es recurrente hablar de la labor atrás en este Unicaja, pero el entrenador cajista también puso el foco en lo que se hace adelante. "Tenemos que mejorar nuestros números en ataque, en los últimos partidos tenemos malos porcentajes de tres, tenemos que buscar tiros equilibrados. Hay que encontrar un equilibrio. Espero que estemos bien, estamos en buen camino. Importante también salir bien, nos cuestan mucho los primeros cuartos. Quiero que juguemos un partido sólido, va a ser largo. Vamos a intentar el domingo hacer una recuperación y el partido del Dijon lo preparamos sólo con el vídeo. Va a ser más mental. Tenemos una plantilla larga y podemos gestionar los minutos", aseguraba.

La visita al Andorra es una buena oportunidad de redención tras la derrota en Manresa. "Cada partido fuera es difícil para todos. No salimos bien, yo lo dije después que debemos aprender. Era un partido que no salió como queríamos, pero en general el equipo está compitiendo pero hay que cuidar unos detalles para mejorar. Estamos haciendo un esfuerzo para defender, ya no hay tantos huecos y no somos blandos. El equipo lucha y tiene buena mentalidad, la cuestión es encontrar el equilibrio", decía Katsikaris, consciente de que se está jugando con un rival directo: "Todos los partidos son difíciles, pero son equipos con los que vamos a luchar por el play off. No es nada fácil en casa o fuera, tienes que estar bien preparados".

"Lo teníamos controlado, había una situación, a parte del tiro de Kramer, cometimos errores que no podíamos cometer y hubo un fallo arbitral", afirmaba el técnico, que era cuestionado por el magen de error en el camino por la Copa del Rey: "Estamos todavía en la octava jornada y seguro que el margen de error es menor. Cada partido es diferente y nos enfocamos en este. Vamos a hacer el mejor trabajo que podemos hacer, siempre espero que algunos jugadores encuentren su ritmo. Darío es uno que es un anotador, que no está tan fino después de su lesión. Bouteille entrenó mejor esta semana tras sus problemas. Como grupo estamos mejorando, estoy contento con la mentalidad".

El lunes en la BCL espera el Dijon, apenas sin descanso. "El formato de la BCL es más humano. Lo veo muy interesante, te da la oportunidad de entrenar y jugar dos partidos algunas semanas, pero no de una manera regular y que te desgasta tanto. Cada partido es importante, queremos acabar primeros para evitar el play out. Lo veo muy, muy interesante. Ahora nos toca a nosotros jugar el lunes, Dijon tiene un día más de descanso", termina Fotis Katsikaris, que no mira aún al partido frente al Baskonia en el Buesa Arena: "Cada equipo es diferente, cada equipo juega diferente. El tema es preparar las cosas para competir, una buena preparación en la cancha y mental. Cada rival está en condiciones diferentes. Hay que mirar cada partido por separado. No puedes mirar un grupo de partidos, cada uno tiene su propio guión. Vamos día a día".