Katsikaris: "Creo mucho en los jugadores, quiero sacar el carácter y la energía"

Fotis Katsikaris es el elegido por el Unicaja para sacarlo del atolladero en el que está desde hace mes y medio. Sin duda, una situación límite y muy preocupante. Conoce bien el paño el griego, que vivió mil y una batallas antes de llegar a Málaga. Ahora tiene un reto grande y estimulante por delante. "Ya estuve en una situación parecida en varias veces y el Unicaja es uno de los proyectos más atractivos en ACB e incluso en Europa. Hay resultados que no podemos cambiar, pero hay un equipo con talento. Dentro de la situación complicada creo que tiene potencial para hacer un buen trabajo y conseguir los resultados que pueda conseguir", comenzaba en su puesta en escena como cajista.

El heleno también tiene experiencia delante del micrófono y sabía qué mensaje tenía que enviar en tal escenario. "El objetivo es ganar el sábado, buscar una reacción el grupo. Junto con el cuerpo técnico tenemos que encontrar lo que necesitamos hacer para ganar el sábado. Con tiempo tendremos la oportunidad de poner cosas que tenemos que mejorar", aseguraba, mientras admitía haber analizado bien al conjunto malagueño en este tiempo alejado de las pistas: "He visto mil partidos, tuve mucho tiempo y sigo más la ACB, he visto todos los partidos. Conozco muy bien el equipo, jugué contra ellos y contra los jugadores. Ahora tengo la oportunidad desde dentro".

"Siempre es un reto para un entrenador, cualquier equipo en la mejor liga de Europa, también una oportunidad. Tener la oportunidad de un equipo con mucha historia, una afición maravillosa, una ciudad preciosa y una exigencia para conseguir los objetivos", continuaba Katsikaris, que sabe de la urgencia que hay por enderezar la tendencia y salir de la espiral negativa: "Ya estuve en situaciones similares en Valencia y Bilbao. Hay dos cosas que un entrenador tiene que hacer en una situación así, detectar cómo está el equipo anímicamente, el equipo perdió nueve de los últimos 10 partidos y pesa mucho, hay que soltar a los jugadores. La confianza. Hay un grupo muy bueno con una relación muy buena. Hay que reaccionar rápido. Las cosas que tenemos que tocar es un esfuerzo de todos como equipo para salir de esta situación y disfrutar porque con este equipo podemos disfrutar del baloncesto junto con las victorias".

Se gastó la bala del entrenador y ahora es el turno de la plantilla, a la que el griego también mandó un mensaje entre líneas. "Es cierto que no es nada fácil porque no hay tiempo. Empezando a trabajar con el equipo y hablando con los jugadores para encontrar todo lo que necesitamos. Cuando ganes tienes ese margen de trabajar no sólo en la pista, también con los vídeos. En este nivel no sólo es el trabajo en la pista, el vídeo puede ser una ventaja. Lo que voy a intentar es animar al equipo y les voy a exigir mucho para sacar el 100% al equipo y llegar donde tenemos que llegar porque sino sería perder una temporada y sería una lástima. Creo mucho en el equipo y en los jugadores y quiero sacar el carácter y la energía de cada uno para jugar y ganar los partidos. No hay más", explicaba.

La pandemia ha creado una distancia aún mayor con los aficionados, que dada la cruda situación sanitaria no puede acudir al Carpena. Para ellos también tuvo unas palabras el nuevo entrenador cajista. "No sé cuantas veces jugué aquí y siempre era increíble, difícil y duro ganar partidos aquí. Aman a su equipo, hay mucha exigencia, lo entiendo y me gusta. Donde soy vivimos con eso y te hace mejor exigirte a ti mismo. No es un tema de prometer sobre resultados, puedo prometer trabajo y sacar lo máximo del equipo porque creo, ellos tienen que creer incluso ahora, en los momentos difíciles. Es un grupo bueno, con muy buenos jugadores y soy muy, muy optimista. Vamos a volver a ver un buen baloncesto. Hay que arropar al equipo incluso desde lejos, la situación es difícil con el COVID, pero los jugadores lo sienten en la ciudad. La responsabilidad nuestra es dar lo máximo e intentar ganar el número máximo de partidos", terminaba.