Katsikaris y la cláusula de corte en junio: "Tengo mucha confianza en mí mismo"

No suele ser muy habitual en los clubes profesional conocer algunas de las condiciones del contrato, más allá de los años de duración del vínculo. El Unicaja anunció que el acuerdo con Fotis Katsikaris es hasta 2022, pero que existe una cláusula en junio que ambas partes pueden activar para romper la relación. Ello va aparejado de una compensación económica, que en este caso no es alta. Son muchas las circunstancias que se dan para que se haya dado esta opción contractual. A nadie se le escapa que la primera opción cajista era Joan Peñarroya, el hombre sobre el que se quiere construir el próximo proyecto. También es cierto que el técnico heleno viene de afrontar una situación personal delicada que, afortunadamente, va mejor. Y el club malagueño y el entrenador, con su agente David Carro al frente de las negociaciones, consideraron oportuno incluir esa vía de salida del contrato este verano.

Por ello fue cuestionado en su presentación Katsikaris, que respondió de manera sincera sobre qué le motivó a firmar con este requisito. "Yo vivo el día a día, todos los entrenadores sabemos perfectamente que tenemos que vivir día a día con el equipo y los resultados", aseguraba, mientras incidía en ese mensaje ambicioso: "Tenía que valorar muy rápido una situación que ha sucedido, para mí es la mejor opción ahora mismo. No he hecho el equipo, lleva unos resultados y tengo hasta final de temporada el objetivo de conseguir los resultados que el equipo merece. Tengo mucha confianza en mí mismo, no es chulería, lo digo por el tema de creer en los jugadores. Es un club que quiere estar arriba y tiene una exigencia. En el verano ya veremos, de mi parte tengo que valorar unas cosas. Cuando tomé la decisión de venir aquí la tomé con fuerzas y super motivado para hacer un buen trabajo y conseguir los resultados que se merecen".

Más allá de formalismos contractuales, la respuesta del equipo malagueño con el heleno al frente en estos meses será con alta probabilidad lo que determine si ambas partes siguen unidas de cara a la próxima temporada. Katsikaris tiene por delante una compleja tarea con la Eurocup, principal objetivo del club de Los Guindos, en el alambre. Su discurso es de confianza en sí mismo y en los jugadores (en paralelo se estudia el mercado en busca de un pívot) para poder salir de la espiral negativa. Su principal aval es que ya conoce bien el camino para salir del hoyo.