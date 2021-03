No le puso paños calientes Fotis Katsikaris a la dura derrota que le endosó el Hereda San Pablo Burgos al Unicaja. 101 puntos encajó el equipo malagueño de un equipo que hizo dos entrenamientos en los últimos 15 días tras pasar un brote de COVID-19. Y fue claro el griego, que hizo una fuerte autocrítica. "Está muy claro. Nuestra defensa fue un desastre los 40 minutos. Un desastre, un desastre. Terrible cómo defendimos el bloqueo directo, las ayudas... No utilizamos bien las faltas. Me quedo sólo con la defensa. Fue el peor partido por supuesto defensivamente desde que estoy aquí. El Burgos sabe castigar las situaciones y juega de memoria, nos castigaron en cada situación porque no tenían respuesta", comenzaba el entrenador cajista en rueda de prensa.

Seguía el heleno, al que se le notaba irritado. Era una ocasión para dar un zarpazo hacia el play off, con un rival mermado y en Málaga. Y se fue al limbo, convirtiéndose en una cornada de varias trayectorias. "Tuvimos una primera parte de anotación, pero dije en el vestuario que si no mejoramos la defensa vamos a tener problemas. Era cuestión de mejorar nuestra actitud, de ser más determinantes. En ataque metimos mucho, pero no podíamos seguir así. Ellos cuando pusieron defensa con cambios, que no era zona, metimos 20 puntos. Y ellos nos metieron 25. Cambió nuestra fluidez porque no teníamos pase extra y tiro abierto. McFadden, que sabemos que tiene mucho talento, metió canastones en el último cuarto. No es trabajar o mejorar, tenemos que cambiar nuestra actitud atrás con más sacrificio de todos", continuaba.

"La zona es un tema psicológico. Frente al Obradoiro fallamos tiros abiertos clarísimos de un tirador como Abromaitis. Ante el Burgos parecía una zona pero al primer movimiento se ajustaban. No creo que tengamos un problema contra la zona", respondía Katsikaris cuestionado por la defensa tras el descanso del San Pablo Burgos, mientras volvía a aprovechar para demandar actitud de sus jugadores: "Somos 13 jugadores y quiero ver a los jugadores que están dispuestos a ayudar en todo, no sólo en ataque. Tenemos que dar muchos pasos adelante atrás. El equipo tiene talento, pero nuestra defensa fue terrible".

Mandó varios avisos serios el entrenador del conjunto malagueño, consciente él también de lo que se juega de aquí a junio. Fue preguntado por la razón por la que Gal Mekel no dispuso de protagonismo en la segunda parte. "Gal hizo un buen trabajo, pero luego necesitaba meter a Jaime Fernández en el partido. Gal no está al 100% físicamente y pensaba que Jaime podía estar más explosivo físicamente. Gal había distancia con su hombre y nos creaban problemas", respondía Katsikaris, que también ofrecía las razones para el descarte de Carlos Suárez: "No está al 100% y tenemos dos semanas para prepararlo. Entrenó dos o tres veces con el equipo y no entero. Lo necesitamos mucho y no nos queremos equivocar cuando no está al 100%".