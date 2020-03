Sin gente y sin hoja de ruta

Es fácil ser destructivo en una situación así por la improvisación de las decisiones de autoridades y organismos deportivos para reformular el habitualmente recargado calendario. Pero, ciertamente, la crisis del coronavirus ha traspasado todos los niveles de precaución, si cabe también de histeria. Y para atajar el miedo, no sólo proteger la saluda, se toman decisiones drásticas. La temporada de baloncesto se acerca a su punto culminante y la niebla impide ver cuáles serán los siguientes pasos a dar, no hay certezas de cuándo y cómo serán los próximos partidos. Sí, al menos de primeras, en ACB, con dos encuentros a puerta cerrada que el Unicaja deberá jugar este sábado ante el Manresa y el próximo domingo 22 ante el Andorra. En la Eurocup hay más dudas y ninguna certeza.

El Unicaja se entrenó estos dos últimos días en Los Guindos. El lunes por la mañana se valoraban opciones sobre cómo viajar a Venecia la semana que viene, se estudiaba la posibilidad de ir en chárter y volver en el mismo día para reducir al mínimo la permanencia en tierras italianas, zona roja del coronavirus. Un día después, los vuelos entre España e Italia, también los chárters, estaban prohibidos desde la pasada medianoche hasta, como poco, el próximo 25 de marzo. Tiempo justo que abarca la eliminatoria prevista (17, 20 y 25 de marzo si hiciera falta el tercero) con el Venezia, que tampoco puede venir a España.

Unicaja y Venezia estuvieron en contacto y ambas entidades ven lo más lógico el aplazamiento de la eliminatoria si ninguno de los dos equipos puede desplazarse al otro país. Es una decisión de un gobierno, un decreto de rango superior al deportivo. Pero la Euroliga, de momento, no se ha pronunciado. Este jueves ha ordenado jugar el Armani Milano-Olympiacos en la capital de Lombardía pese a que Giorgio Armani ha ordenado el cierre de sus tiendas en la propia ciudad y que la actividad en el país está parada. Quien vaya desde Italia a Grecia tiene que pasar una cuarentena de 14 días después, lo que impediría que el equipo griego jugara después los siguientes partidos... El organismo está apurando la toma de decisiones. Pero la situación no se va a solventar por sí sola el próximo martes, cuando en el Carpena se debería jugar el primer partido del Unicaja-Venezia. El club devolverá el importe de las entradas que se hubieran comprado para estos partidos, los dos de ACB y el de Euroliga. En cuanto a los abonados, habrá que esperar a ver cuántos encuentros son a puerta cerrada para evaluar. Porque la medida no tiene fecha de caducidad fija.

Cabe la posibilidad de un escenario neutral para la eliminatoria. Pero hay protocolos de seguridad con el desplazamiento de personas procedentes desde España e Italia que en otros países empiezan a aplicarse. No es la única eliminatoria afectada la del Unicaja. Es un rompecabezas complicado. Es un debate lógico que se hable sobre si el baloncesto, el deporte en general de alta competición, debe continuar en una situación de supuesta emergencia de salud como la que se atraviesa. Colisionan con asuntos económicos (los derechos televisivos, más en fútbol, sufragan partes considerables de presupuestos) y el business. El calendario está muy comprimido porque hay que acabar pronto ya que el Preolímpico (siempre en el supuesto de que se celebren los Juegos) obliga.

El hipotético tercer partido de una final de la Eurocup está fijado el 27 de abril y el final de la temporada regular de la ACB, el 10 de mayo, con una jornada el 8 de mayo, antes del inicio del play off. O sea, que no queda mucho margen para posponer rondas. La Eurocup organizaba también años atrás una Final a 8, mismo formato que la Copa del Rey, en una sede resuelta el fin de semana. Sería una opción ahora mismo remota, con equipos de siete países desplazándose en medio de medidas cada vez más restrictivas, pero habrá que ver la evolución de los acontecimientos, que es vertiginosa.

La ACB reaccionó pocas horas después de que el Gobierno confirmara las medidas por las que decretaba que las competiciones deportivas se disputaran a puerta cerrada cuando hubiera una acumulación previsible de público. En Italia se ha parado hasta el 3 de abril todo, en Francia se juega a puerta cerrada.

“Las jornadas 24 y 25 de la competición y los encuentros aplazados previstos para el 18 y el 19 de marzo se celebrarán con el mínimo personal imprescindible para la disputa de los partidos y su producción televisiva, sin posibilidad de acceso para aficionados. Esta medida afecta a nuestros encuentros en la competición nacional en el Martín Carpena frente al BAXI Manresa (sábado 14) y el MoraBanc Andorra (domingo 22)”, comunicaba el Unicaja, en una situación inédita hasta el momento. Hay varios clubes que han protestado por esta medida, caso del Bilbao y del Fuenlabrada, que iba más allá y aseguraba que pediría la suspensión de sus partidos.

En fin, una situación no vista antes y que coge de lleno al Unicaja en un momento que debería ser cumbre de la temporada, con las eliminatorias de la Eurocup y con el tramo final de la Liga Endesa. Mientras tanto, el equipo sigue entrenando, ya en el Carpena después de que se desmontara el parqué de la Copa de España de fútbol sala, con el primer objetivo del próximo sábado ante el Manresa. Sin gente.