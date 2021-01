Llegarán fichajes sólo si hay salidas

Como ya se publicó, el Unicaja estudia las opciones que hay disponibles para fichar y paliar las carencias en la plantilla, la idea es reforzarse. Pero para ello hay que dejar salir. Si no se producen marchas de jugadores no habrá llegadas. Hay movimientos en el mercado, pero es la realidad que hay ahora en el Unicaja, no hay hueco para extras. Se hicieron esfuerzos, fuera del presupuesto inicial, con el fichaje de Frankie Ferrari por las lesiones en el exterior y ahora con Fotis Katsikaris para relevar a Luis Casimiro e intentar reactivar a un equipos con las constantes vitales muy bajas y con una sangría insostenible de derrotas.

Pero la plantilla tiene ahora mismo 12 jugadores, que en breve, si no hay lesiones, serán 13 con el regreso de Carlos Suárez. El contrato de Frankie Ferrari era hasta final de temporada, pero con la opción del club para cortarlo a los dos meses, que se cumplirán tras la Copa del Rey, sin coste. Era cuando estaba previsto, más o menos, el regreso de Gal Mekel tras su operación en la mano, pero ahora estará varios meses más de baja, hasta abril o mayo si todo va bien. Sucede que el 2 de febrero es la fecha tope para fichar en la Eurocup.

Esa fecha, siempre contando con que se gane mañana y se tengan opciones aún en la competición, es también un cortafuegos para fichar un pívot con el que pelear. Ya se contó que el Unicaja le comunicó al agente de Gerun que quería su salida, aunque el jugador sigue entrenando y no se tomará ninguna medida, será uno más mientras esté en la disciplina del club porque, entre otras cosas, su comportamiento, se destaca, es ejemplar en el trabajo. El ucraniano jugó en Sevilla, aunque en la segunda mitad no apareció. Su etapa en Málaga tiene fecha de caducidad en verano, pero se quiere adelantar y liberar un dinero con el que reforzarse en el mercado. Ese 2 de febrero es una línea roja, evidentemente.