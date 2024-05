Juanma Rodríguez e Ibon Navarro, dos patas indispensables que le dan estabilidad al proyecto del Unicaja. El ingeniero y el arquitecto, como suele decir de forma cariñosa López Nieto. Se empezó a construir en 2022, un verano con ambos pegados al teléfono para cerrar hasta nueve fichajes. Juanma Rodríguez, en su presencia en Zona Verde 101 TV, detalla el cómo se gesta un fichaje en el Unicaja. Si es Ibon el que decide o el director deportivo, quién aconseja, quién tiene la última palabra. Recientemente no hay casos, salvo Tyson Pérez, fichaje cocinado a fuego lento, y un perfil de Kameron Taylor que estaba muy estudiado. Hay que irse al 2022. "Poníamos unos nombres, con dos bloques, uno interior y otro exterior. Que hubiera una serie de características en ambos grupos con unas comunes. Empezamos por ahí, a definir posiciones, todas las que componen un equipo de baloncesto. Hubo un par de nombres que se cayeron, incluso alguno con el contrato mandado (Wimbush) que prefirió un equipo de Euroliga. Y dentro de esos nombres, fuimos encajando, poco a poco. La suerte que tiene uno es que Ibon ve muchos partidos, un hombre tan trabajador, que conoce a muchos jugadores, no le tienes explicar quién es un jugador, quizá uno de la parte baja de Bundesliga por ejemplo, pero los que juegan Eurocup y BCL, por supuesto ACB, los conoce muy bien. Fuimos componiendo ese puzle. Me acuerdo que fuimos a fichar un jugador, me decía que le gustaba y yo le dije que me gustaba otro, el me lo discutía. Nos dimos 48 horas y cuando hablamos al día siguiente, me dijo que yo llevaba razón, que nos podía encajar mejor por las experiencias de antes. Como otros jugadores que podía tener alguna duda, él lo tenía clarísimo y al revés". No quiso desvelar ese nombre Juanma Rodríguez.

Desarrolla Juanma Rodríguez esa apuesta por Ibon Navarro, incluso con una carambola que le hizo llegar a Málaga. "A un entrenador, se llame Ibon Navarro u de otra manera, decirle que venga al Unicaja... Estoy convencido que cualquier entrenador lo pone encima de la mesa para tomar una decisión. El club no atravesaba por unos buenos momentos, unos años que no habían sido buenos. Me acuerdo perfectamente que cuando cesamos a Fotis, viniendo de Zaragoza, que entrenábamos ese día, teníamos BCL el martes, hablé con Ibon y le transmití qué queríamos hacer y el porqué queríamos que viniera, y que no fuera solo para ese año, sino de hacer un proyecto que durase años. En mi trayectoria he tenido seis-siete entrenadores en más de veinte temporadas. Me gustaban los proyectos con continuidad, si es posible encontrar un núcleo de jugadores sobre los que construir. Ya había seguido a Ibon mucho en su trayectoria en Murcia y sobre todo en Andorra. A Andorra lo veía como un equipo modesto, pero me entusiasmaba cómo competía, muy reconocible en su estilo y cómo lo hacía ante equipos importantes. Hay que reconocer que a Ibon Navarro lo cesan allí perdiendo en el último segundo contra Baskonia y ante Manresa en la última jugada. El equipo no estaba tan mal, pero lo cesaron. Se produjo esa situación e Ibon lo vio bien, cambió la dinámica cuando llegó; después había muchos jugadores que acababan contrato, especulaciones con su futuro, y el equipo se cae un poco, pero lo que habíamos visto esos meses, el cómo gestionaba el grupo, perdimos con el Madrid de un punto, por una canasta ante el UCAM. Pensamos que Ibon era esa persona, que con un grupo de jugadores y poner su estilo, podíamos tener una buena trayectoria aquí como así ha sido".

"Siempre ha sido atractivo venir al Unicaja. Sabemos lo que hay alrededor: la ciudad, el spónsor, nuestra afición, etc. Pero ahora mucho más. Cuando ven la clasificación de una ACB tan difícil, de las mejores de Europa, nos ven primero con el Madrid, por delante de Barcelona y el resto de Euroliga. El problema es que el mercado para equipos como nosotros no es sencillo. Te pones a seguir a muchos jugadores de equipos menores de algunas ligas y ves que lo ficha un equipo de Euroliga, como Moses Wright, que estaba en el Merkezefendi de Turquía, hace dos meses buenos, y lo ficha el Olympiacos. Hay que estar preparados para si surge una situación de pago de cláusula, estar pendiente", pequeñas píldoras del próximo mercado, aunque el director deportivo dejó pocas pistas. Lógico, son semanas de movimiento y hay que mantener la discreción.