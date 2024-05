Juanma Rodríguez cree en ganar la ACB: "Veo esa sangre en los ojos"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, se pasaba este martes en Zona Verde de 101 TV para repasar la actualidad del club. Aún digiriendo el título de BCL en Belgrado. "Se le da especialmente más valor después de lo que nos pasó el año pasado. El vestuario era el que más ganas tenía de ganar en 2023, delante de tus aficionados, tu familia, y no pudo ser. Hemos visto que lo tenían entre ceja y ceja eso durante todo el año. Le doy mucho valor sobre todo, además de la Liga Regular que hemos hecho o los play offs, a jugar una Final Four ante dos equipos españoles, que además están haciendo una temporada grande en ACB, para mí tiene mucho más valor, más conocimiento y scouting que cuando juegas contra un extranjero. Primero UCAM y luego Tenerife, tan experimentado en la final, creo que tiene mucho mérito. Además de diferente manera: de atrás hacia adelante la semifinal y otra controlando todo el partido con un equipo como Tenerife, que son palabras mayores", un título es un título y así lo engrandece el director deportivo. "Vi a mucha gente disfrutar en el pabellón con una sonrisa y sintiendo lo que estaba sucediendo, eso es más importante que el trofeo de la BCL. Y muchísimos niños, que en un futuro serán abonados y traerán a sus hijos. Muchos niños disfrutando, todo el mundo se sabe el himno y lo canta, eso es motivo de estar orgulloso y sentirte parte de algo, que todo el mundo lo cante a capela es algo espectacular", de esa celebración ante el UCAM Murcia.

Rodríguez ahora se atreve a apuntar a la ACB. "Lo importante es que seguimos sanos y ver si podemos competir bien. Con este equipo voy a cualquier batalla y guerra. Lo han demostrado. Porque se puede ir a por la Liga. Ves ese fuego en los ojos, esa ambición, el ver cómo entrenan todos los días, y creo que lo podemos conseguir. Muy difícil. Ya lo será el play off de cuartos. Pero también pensarán que somos difíciles nosotros". Antes un play off, que como decía Ibon Navarro los carga el diablo, pero antes el pelear por el liderato en esta semana. "Con esta ACB, donde se puede quedar alguno fuera de play off con 20 victorias, cuando normalmente se entran con 18-19, te habla de la competitividad de esta Liga. Este grupo ha ganado 50 partidos en dos temporadas. Tenemos mejor average que el Madrid, eso lo dice. Estamos viviendo algo increíble. La clave es que tenemos muchos jugadores que son sólidos y consistentes en los dos lados de la pista. Nuestra ilusión es quedar primero. Hemos trabajado todo el año y no vamos a decir otra cosa quedando dos jornadas, con un partido complicadísimo el viernes y otro con Palencia ya descendido, pero ya vimos que fueron a Bilbao y ganaron de veinte. El equipo va a pelear por eso. Un rival es play off es complicado saberlo. Si somos líderes, hay una probabilidad alta que sea Manresa, luego hay que mirar los que tienen 20 los average. Es el play off más caro de los últimos años, cualquiera es muy difícil. Vamos a ver qué pasa porque suceden muchas cosas. Hemos visto la lesión de Shermadini, pero no sería extraño que Lenovo fiche a un pívot", explicaba. "Ahora queremos más, eso lo veo todos los días en los jugadores. Y eso que la experiencia de estos jugadores a estas alturas era estar pensando en el billete de vuelta, a ver qué día me lo saco. Ahora aquí están disfrutando yendo a entrenar, se lo pasan bien, termina el entrenamiento y hacen mucha vida juntos... Creo que esa esa es la diferencia con respecto a otros equipos, que hay mucho trabajo pero también ambición del grupo. Somos conscientes de lo que se está haciendo y queremos alargarlo lo máximo posible", añadía en ese mensaje de ambición.

Y recordando de dónde se viene. "El 2022 fue muy duro. Yo llegué en agosto, prácticamente al iniciarse la pretemporada. Un año para conocer al equipo, mi vuelta al club, que a nivel de oficina conocía a todo el mundo porque era prácticamente la misma gente, pero sí el tener un conocimiento de la plantilla, entrenador. Fue un año muy duro, pero que nos sirvió para sentar las bases de lo que vino después. Teníamos claro que el camino tenía que ser otro en la confección de plantilla, dotarla de otras cualidades que no tenía. No me podía imaginar que fiches a nueve jugadores y que todos tengan un rendimiento bueno, eso no es normal. ¿Qué ocurre? Detrás hay mucho trabajo. Eso sucedió porque se encajaron muy bien los roles de los jugadores, ellos entendieron que el grupo estaba por encima de las individualidades. Cuando menos ruido estábamos haciendo, fuimos a la Copa y dimos ese zarpazo. Nadie lo esperaba. Y a partir de ahí este grupo ha ido ganando en confianza, jugamos unas semifinales de ACB. Empezamos este año sin pívots, peleando la Supercopa ante el Madrid en la final y luego vino todo esa serie de partidos ganados, con la culminación de esta BCL. No me lo imaginaba, pero ahora que tenemos este grupo, intentar que esté el mayor tiempo posible. Ya se ha visto que el año pasado escuchaba que no había que hacer cambios en la plantilla, y ahora ves cómo entrenan y la ambición que tienen y quieres más el año que viene", proyecto en Málaga que tiene mucha cuerda aún.

"Ya viví una época aquí. Lo primero era tener una identidad. El hecho de renovar a Ibon Navarro a pesar de que perdimos los últimos seis partidos, que no fue una decisión fácil y tampoco muy jaleada, era el hecho de tener una identidad y estilo, acorde a la filosofía de nuestro entrenador. Cuando fuimos poniendo esas piezas, que algunas se cayeron y tuvimos que poner otras, tuvimos que encajarlas todas con diferentes características que queríamos. Eso fue lo primero. El intentar devolver a esta ciudad lo que había sido. No pensábamos que esto se iba a lograr en uno o dos años. Se tarda mucho. Pero cuando ves a ese grupo trabajar en septiembre del 22, ves cómo van encajando las piezas, las personalidades, que todo va empezando a hacer clic, que se hizo en febrero en la Copa, pues ya piensas que estás en el camino. Y también el ver esa imagen en el pabellón, que la gente se sienta orgullosa y contenta de su equipo".