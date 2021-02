La gran visibilidad de Unicaja Banco en la Copa

El Unicaja debuta en la Copa del Rey en el último turno de los cuartos de final, en la función estrella del viernes ante el Barcelona (21:30 horas, #Vamos), pero Unicaja Banco lleva presente desde el arranque de la competición, con mucha visibilidad tanto en el parqué como durante las retransmisiones de los partidos.

Sobre fondo negro y con el icónico abanico y el nombre de Unicaja Banco en blanco, está presente sobre la pista del WiZink Center en los círculos de las dos zonas. También en los soportes inferiores de las dos canastas. Además, aparece con frecuencia en los diferentes leds luminosos que rodean a la pista, que se han aumentado sobre lo habitual, una de las consecuencias de que no exista público en las gradas a causa de la pandemia. El retorno in situ no existe, pero en las retransmisiones, la presencia de Unicaja Banco en la U televisiva es permanente.

Unicaja Banco y Movistar son los patrocinadores principales de la competición. La compañía encargada de la retransmisión del evento es la otra que tiene presencia en lo círculos centrales. Endesa, KIA y 888sport son patrocinadores oficiales, con una menor visibilidad dentro del pabellón. Además, hay un anuncio que se emite en el cambio de cuarto de los partidos, de 20 segundos de duración, en los que se pretende poner en valor la experiencia de la entidad, con imágenes de la sede en Málaga, mezclando motivos urbanos y rurales y diferentes sectores de edad. Evidentemente, es una apuesta económica importante de la entidad bancaria por posicionarse en un evento que se consume como es la Copa del Rey, aunque este año haya limitaciones por la ausencia de público.

"El patrocinio de Unicaja Banco a esta competición se enmarca dentro de su tradicional apoyo al deporte y al fomento de la práctica deportiva dados sus positivos efectos (salud, sociales, tiempo libre y otros) y su contribución a la creación de hábitos de vida saludables, y, asimismo, este respaldo al deporte cobra una especial importancia en la situación sanitaria actual. El patrocinio de la Copa del Rey ACB por parte de Unicaja Banco tiene lugar dentro de la vinculación y tradicional apoyo desde hace años de la entidad financiera al deporte en distintas disciplinas como baloncesto, voleibol y otras", aseguraba en un comunicado la entidad bancaria ramificada por Andalucía y por el resto de España.

Unicaja Banco ha acometido una fusión con Liberbank que ha absorbido a las personas más importantes de la entidad bancaria. "Uno de los valores compartidos de las dos entidades es la cercanía, la vinculación con el tejido económico y social, y el mantenimiento de sus raíces con los territorios de origen, en este contexto se inscribe una colaboración con tanta tradición como la del baloncesto en Málaga", reflexionaba al respecto Manuel Azuaga, en la presentación del acuerdo con Liberbank cuando era cuestionado por si se mantendría el compromiso por el equipo de baloncesto: "Con una colaboración que ya supera los 43 años ininterrumpidos consolidando las entidades originarias, por la tanto, seguiremos apostando por ello".

La aportación económica al club ha ido decayendo en la última década. No obstante, en este año complicado por la pandemia, el banco ha asumido la aportación que correspondía a la Fundación. Al no haberse podido, por imposición del Banco Central Europeo, repartir dividendos a las fundaciones, ese dinero necesario para completar el presupuesto, que ha bajado de los 10 millones de euros, una cantidad respetable en cualquier caso, para colocarse como el quinto presupuesto de la ACB, ha salido directamente desde la entidad bancaria.

Esta presencia importante de Unicaja Banco en la Copa, que ya ocurrió en 2020, refuerza su presencia en el baloncesto incluso después de la fusión con Liberbank. Hay contención de gasto ahora, aunque se acometiera el fichaje de Ferrari y el relevo en el banquillo de Katsikaris por Casimiro. El griego pidió refuerzos, un base y un pívot. El Consejo de Administración no dio luz verde. "Es verdad que el entrenador quería refuerzos, pero nadie mejor que el Consejo de Administración sabe cómo está la situación y si dicen que no puede ser, no puede ser. Si los que mandan en el club lo dicen, tenemos un presupuesto que tenemos que cumplir. ¿Que hay otros equipos que hacen barbaridades? Nosotros no somos de hacer barbaridades. Tenemos que cumplir con lo establecido", explicaba el director deportivo, Manolo Rubia.