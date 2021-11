La necesidad manda (20:45)

Muchas veces es cuestión de perspectiva. Hoy se miden en el Carpena dos de los grandes aspirantes a la Basketball Champions League. En la competición europea sería un día grande, con seguridad el Game of the Week. De hecho, los burgaleses son los vigentes campeones de un torneo que han ganado en dos ocasiones. El equipo malagueño hizo el trasvase este verano y ahora es una de las cabezas de cartel. Su rendimiento deportivo tras tres jornadas le mantiene en ese estatus, reforzándolo incluso. Pero también es cierto que esta noche se enfrentan los dos clubes que peor momento están pasando en ACB. Es la realidad.

Cuatro derrotas enlazan los dos y la necesidad manda en ambos bandos. En el local porque los cartuchos en la carrera por la Copa del Rey se van gastando. La recámara cada vez está más vacía y el número de triunfos no sube. Sería una verdadera pena perderse una Copa que se celebra a 100 kilómetros, con las facilidades que tendría la afición cajista para desplazarse. La verdad es que el billete ahora está crudo. También que mientras haya posibilidades hay vida. Un 3-6 de balance que también tienen los de Zan Tabak, cuyo puesto está en el alambre. Incluso ya se ha rumoreado con sustitutos. El croata vuelve a Málaga con muchísimo en juego.

En un proyecto al alza el tiempo de adaptación se acorta y gobiernan los resultados. Y por ahora no son muy buenos. La sombra de Joan Peñarroya es alargada y siempre es difícil coger el testigo de una era dorada. Es ambicioso el de Split, que buscaba una oportunidad así. No obstante, también hay que señalar que salieron hombres importantes como Jasiel Rivero, Thad McFadden u Omar Cook. Y que varios de los nuevos están en el disparadero. La exigencia en la ciudad castellana subió varios peldaños. Esta semana llegó, vía Tenerife, Julian Gamble. Un pívot con cierto nombre en el baloncesto europeo y que debe hacerles mejorar por dentro.

No es mejor el contexto en el Unicaja, que olvidó el camino hacia la victoria. Compite, sí, pero no le es suficiente. No está el parapeto de las bajas ya que la plantilla está sana y parece que la posibilidad de fichar, aunque no se descarta, no va a ser algo inminente. Las castañas del fuego las tienen que sacar los que están. Y muchos tienen que dar un paso adelante. Es buen día porque la urgencia es alta. Urge cortar la dinámica e ir pegándole bocados a la clasificación. La Copa del Rey es el primer objetivo de la temporada y se ha complicado demasiado.