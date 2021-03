Horas claves para el Unicaja-Hereda San Pablo Burgos

En principio, el Unicaja-Hereda San Pablo Burgos de la jornada 28 de la ACB se jugará este sábado en el Carpena a las 17:30 horas. Los de Joan Peñarroya volvieron a la competición ayer en la Champions League de la FIBA después de pasar el segundo brote de COVID-19 en esta temporada. Y lo hicieron de manera heroica, ganando al VEF Riga en la capital letona. Allí llegaron en avión chárter un día después de lo previsto y en él volvieron a España. Un vuelo directo a Zaragoza para luego ir a Madrid y después a Málaga. Son los planes del conjunto burgalés, que lleva varias semanas complicadas, si no hay imprevisto.

Un escenario complejo del que hablaba Peñarroya en la previa de la Champions. "Es una situación extraña, es la segunda vez que nos pasa en la temporada y es evidente de ánimo hemos pasado unos días regulares. También es cierto que nos vuelve a pasar algo que se hace difícil de entender. Siendo conscientes de los esfuerzos enormes que están haciendo todas las ligas, en este caso la Champions, se nos hace muy extraño que después de diez días parados, haciendo solo un entrenamiento y con siete jugadores profesionales disponibles tengamos que jugar un partido", explicaba: "A partir de ahí somos conscientes de que nos vienen unas semanas complicadas, con muchísimos partidos, muy pocos jugadores y muy pocos entrenamientos. Ahora estamos pendientes de la salud tanto de los que están en casa con COVID como de los que están entrenando. Tenemos que tomar todas las precauciones para que este periodo de inactividad y volver a jugar tan pronto no nos de consecuencias más graves".

Queda únicamente un último test de control para que se juegue el partido de la Liga Endesa. La plantilla del San Pablo Burgos debe pasar otra PCR antes del duelo en la Costa del Sol, que tendrá luz verde definitiva si no hay nuevos negativos. En Riga compitieron con siete profesionales y tres canteranos, un par de ellos en dinámica habitual del primer equipo. Es el caso de Kareem Queley y Ángel Infantes, a los que se ha unido Alberto Alonso. Además de los jóvenes, el entrenador catalán cuenta con Álex Renfroe, Thad McFadden, Álex Barrera, Xavi Rabaseda, Jasiel Rivero, Jordan Sakho y Max Salash.

En el Hereda aún desconocen si podrán recuperar a alguno de los cinco profesionales que se quedaron en la capital burgalesa. No pudieron jugar en competición europea Ken Horton, Dejan Kravic, Vitor Benite, Miquel Salvó y Omar Cook. El ex cajista fue el último en dar positivo. De los otros cuatro algunos ya terminaron la cuarentena y es posible que se puedan unir a la expedición para jugar en Málaga. No obstante, es un asunto que aún no es seguro como confirmaron desde el conjunto burgalés a este periódico. Hay que recordar que llegarían sólo con los entrenamientos que hiciera el equipo entre hoy y mañana, lo más probable que uno.