"Hay que igualar su nivel físico, defender y parar a sus hombres importantes"

Recién reincorporado a la rotación del Unicaja tras su lesión, Carlos Suárez habló para los medios del club malagueño antes de viajar a Francia para afrontar el partido de Eurocup contra el Nanterre. El ala-pívot es cauto con lo que le resta al Unicaja en la competición: "Está complicado, pero nos tiene que servir el partido para ayudarnos a poder salir de esta situación. Está claro que a priori lo tenemos prácticamente imposible, pero el deporte es así y puede darnos la oportunidad de tener una última bala. Sobre todo, seguir creciendo como equipo, para poder salir de esta dinámica para poder llegar a la Copa del Rey y al próximo partido contra el Fuenlabrada con otra sensación: motivados y con la sensación de una victoria".

Pero, más allá de las sensaciones, Suárez dio algunas pistas de las tareas pendientes del equipo andaluz con respecto al último choque frente a los franceses: "Es un equipo muy físico que nos hizo mucho daño sobre todo en uno contra uno. Hay que igualar su nivel físico y poder parar a sus hombres importantes. Está claro que ellos estuvieron bien, acertados. Tenemos que defender sobre todo, defender y correr. Somos un equipo pequeño pero tenemos que aprovechar en ataque poder conseguir esos puntos fáciles, eso nos dará mucha más energía".

En lo personal, Suárez reconoce estar lejos de su mejor versión: "Está claro que me faltaba un poco de chispa, me he encontrado mejor de lo que pensaba sobre todo a nivel pulmonar, de cansancio. Me faltaba un poco de chispa por estar un mes y pico fuera de la actividad física y de estar con los compañeros. Tenía ganas pero es esa sensación de que al final las piernas no te responden. Eso se va, espero que en dos o tres semanas pueda estar a nivel óptimo. Está siendo una temporada difícil para mí: lesiones en la pretemporada, cuando estaba cogiendo el ritmo, volvía recaer. Es lo que tiene el deporte, ahora estamos bien, a olvidar lo ocurrido y ayudar al equipo a salir de la mala racha que llevamos".

La llegada de Fotis Katsikaris no ha repercutido en salir de la racha de resultados que tenía el equipo, pero Suárez vio signos de avance en el último choque contra el Valencia en el Martín Carpena: "Era verdad que Valencia y Barcelona son los que llevan más partidos consecutivos ganados, sales fastidiado. Luego llegas a casa, ves el partido y ves cosas positivas. Fueron pequeños detales, algún tiro abierto que fallamos solos, tiros libres concedidos que les dieron vida...También mérito del Valencia que metió en determinados momentos tiros abiertos. Es el camino que tenemos que seguir para seguir mejorando y meternos en una dinámica positiva, eso nos ayudará a crecer".

Por último, el capitán del equipo lanzó un mensaje a los aficionados del club verde: "Entiendo la frustración de la afición. Llevamos una dinámica negativa. Estamos dándolo todo en cada entrenamiento par salir de esta situación negativa de tantos partidos seguidos. Afrontamos dos semanas importantes para nosotros, con algo bonito como la Copa del Rey, jugamos con el equipo más en forma de la ACB y diría que de Europa. Sabemos cómo es la Copa, hay sorpresas, también es la sensación de cómo afrontemos esa competición. Creo que vamos en el camino correcto, sólo le pedimos un poco más de tiempo".