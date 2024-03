Una inversión con Augusto Lima

Ibon Navarro, durante la previa del Covirán Granada-Unicaja, hacía referencia al proceso de Augusto Lima, un crecimiento en el equipo que se ha pausado, consecuencia de la inactividad y la velocidad abismal de la plantilla malagueña. Los minutos está caros, pero se está encontrando una parcela en la rotación para que el brasileño vaya sumando, dar profundidad y que Lima vaya sumando registros, también es un proceso para el Unicaja el habituarse a jugar con Lima. Son varias aristas. Pero lo importante es que no ha existido recaída de esa rodilla, y su rendimiento solo puede ir a mejor, todavía con un trimestre de temporada. Ibon Navarro hablaba del término "inversión", que sintetiza esos pasos, el acumular minutos de calidad y que haya una respuesta más convincente cuando Lima tenga que jugar en BCL, donde será un fijo por ser cupo. Puede ser un jugador todavía útil, un asterisco en el día a día. El entrenador vitoriano le cuida, en un momento donde se ha ido ese efecto champán, porque su regreso sorprendió para bien.

"Nosotros tenemos que hacer una inversión con él, que se me entienda. Él va a tener que estar en el play off de BCL porque es cupo; entonces tenemos que intentar primero reajustar las expectativas con él, porque después de un año parado, no podemos esperar al Augusto Lima que estaba aquí cuando fichó evidentemente. Pero sí que tenemos que intentar ayudarle para que nos dé, no un mínimo, sino algo sólido, que sepamos que esto nos lo va a dar, luego podrá estar mejor o peor. Ahí tenemos que intentar hacer esa inversión con él. Ha tenido altibajos, normal. Cuando vuelve, está fresco y con muchas ganas. Tuvo un buena entrada. En el momento que vuelve a entrenar con el equipo, después de un año parado, pues ya le pesan las piernas y le cuesta más. Está en un proceso normal. Ahora creo que está entrenando bien", explicaba Ibon Navarro.

"Va recuperando ciertas sensaciones, todavía está lejos de ser el jugador que él quiere y nosotros que sea. Pero está ahí. No sé decir en qué punto está, sí que está en el camino de ser lo que ha sido hasta hace año y medio, pero hay que ayudarlo un poquito. Tenemos que hacer ejercicio de invertir. No decir 'bueno, como Yankuba está mejor que Gus, Yankuba juega y Gus no'. Hay que ir dándole confianza y minutos para que recupere sensaciones, porque nos tiene que ayudar en la Champions. Si él está, queremos que juegue y que nos aporte lo que queremos. Está en el camino. Hay que ayudarle", insistía.