Ibon Navarro: "¿El Promitheas? ¿La Final Four? No hay respuestas. Granada"

Ibon Navarro esquivaba hablar de BCL. Se le tenía que preguntar por el Promitheas y esa Final Four de BCL, pero el entrenador del Unicaja no se sale de la línea. "No hay respuesta. Covirán Granada es con quien jugamos mañana. Es un partido lo suficientemente difícil como para pensar en lo que va a pasar dentro de quince días. Me vais a perdonar, os entiendo, pero no voy a hablar de Patras hasta que toque. Y de la Final Four tampoco. Granada", insistía el entrenador del Unicaja, con una media sonrisa, ya preparado para regatear cuestiones en sala de prensa. Sí de un Covirán Granada que volverá a medir la fiabilidad del Unicaja. Se ha ganado a los equipos de abajo lejos de Málaga, realmente a la mayoría, el último en Lugo. "Es un equipo que ha cambiado mucho desde la primera vuelta. Llegó Jonathan Rouselle cuando jugaron aquí. Pero han sumado ahora muchos jugadores. Felicio está a gran nivel, pero han sumado a Jacob Wiley, Malik Dime, Valtonen; ahora a Barton. Han cambiado prácticamente el equipo entero, entonces es una plantilla con un potencial ofensivo muy alto. Tienen de todo: poste bajo, tiro de tres puntos, un jugador como Kramer que está en un momento muy bueno de acierto, actividad e intensidad en el campo. Es un equipo con mucho talento y capacidad ofensiva de anotación, y que si no estás bien, te van a ganar porque tienen capacidad de hacerlo".

"Han respirado un poco después de la victoria con Bilbao Basket. Pero ahora cuando juegas cualquier partido, contra el equipo que sea, la situación te afecta. Una forma de ver es la presión por tener que estar abajo, pero eso eso supone un extra de motivación y confianza jugando en tu casa. Creo que todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes porque no quedan muchas jornadas, cualquier equipo de abajo no sabes en qué momento te puedes salvar. Tenemos que llevar el partido a un punto que les pueda costar. Si le das facilidades y en un buen estado de confianza, se van a los 100 puntos con mucha facilidad. Y eso lo dificulta mucho. Tenemos que intentar ser duros y sólidos, controlar en la medida de lo posible la mayor cantidad de puntos fuertes que tienen ellos, que son muchos. Y estar en partido a nivel de concentración, a la misma altura que ellos, eso ya a estas alturas es muy importante. Tener el mismo deseo de ganar que los demás. Nuestra situación puede parecer que necesitamos menos que los demás, pero no es así. Tenemos que seguir compitiendo, clasificatoriamente tenemos menos apuros, pero peleamos por esas cosas. Y tenemos esas necesidades de ganar", reflexionaba Ibon Navarro.

"Ahora mismo estamos en un punto que a nivel de clasificación no parecen los partidos importantes, pero cuando te quieras poner no vas a a ser capaz. Entonces tenemos que seguir entrenando igual que ayer, jugando y compitiendo al máximo para ir ganando los partidos, y cuando tengamos la obligación de ganar, pues estar preparados al tener ese hábito. Y que ese día no nos cueste ponernos". Y una ACB que empieza a volverse caprichosa en resultados, ya en su último tramo. "Falta un poco todavía. Más cuando falten 5 o 6. Con la Euroliga y derbis, pueden pasar cosas. Pero será más adelante. Será cuando acabe la Euroliga. Desgraciadamente no hay en Eurocup, veremos los de BCL durante el play off y una posible Final Four; ahí es cuando puede haber más sorpresas, de equipos que estén pensando en el partido entre semana, que no estén consiguiendo el objetivo, o quieran reajustar. Todavía queda un poco.