Jaime viaja a Andorra

Buenas noticias para el Unicaja. Luis Casimiro podrá disponer frente al Morabanc Andorra de Jaime Fernández, el mejor jugador en este inicio de temporada. El escolta, que padece un edema óseo en la meseta tibial de la pierna izquierda, experimentó mejoría y completó la última sesión con el resto de la plantilla.

"Hay que ir evaluando día a día", respondía Casimiro hace unos días: "Estoy mejor físicamente. Estoy contento sobre todo porque el equipo está ganando. Estoy ayudando bien a mis compañeros, antes de la lesión estaba fresco y las cosas me estaban saliendo bien así que ahora espero seguir con esa frescura y ayudando al equipo", comentaba el propio protagonista minutos antes de subirse al avión.

La vuelta del internacional, con el que no se ha querido arriesgar, si cabe es más importante por la baja de Alberto Díaz, que tiene previsto volver tras el parón de las ventanas FIBA. Aunque Pablo Sánchez está disponible para el primer equipo, la trascendencia de Jaime se explica con sus números, de los mejores en la Liga Endesa. Así, el exterior volverá a una pista importante para él, desde la que dio el salto al Unicaja. Por el contrario, el base de Linares se quedará en Málaga para disputar con el EBA el partido de esta semana, un derbi provincial con el Novaschool en Añoreta.

"Guardo buen recuerdo, fue bonito"

El del Principado, más allá de su reaparición, es un partido especial para Jaime. Un lugar donde descolló y le abrió la puerta a escenarios superiores. "Guardo muy buen recuerdo de Andorra. Fue una temporada bonita para mí. La gente me ha tratado muy bien allí, es un sitio muy bonito para jugar y lo he disfrutado mucho. Ahora como visitante es más complicado, en una cancha muy caliente, con una afición muy dura, pero espero que podamos sacar la victoria", explicaba el internacional, que se reencontrará con la que era su afición: "Hablo bastante con jugadores y gente del cuerpo técnico, les sigo bastante. Fue un año muy bonito hice muchas amistades y tengo ganas de verles. No sé como me recibirá la afición pero mi pensamiento para ellos es que estoy agradecido por el año que pasé, me sentí muy arropado y espero que sea un buen partido".

Allí espera el Morabanc, que viene de superar a Real Madrid y Baskonia en ACB, para enlazar cuatro triunfos con la Eurocup. Los de Ibon Navarro llegan en línea ascendente. "Es una cancha muy, muy complicada y encima el equipo está en un momento muy bueno, jugando con agresividad... Están en racha, están sumando muchos jugadores. Hay que igualar su nivel energía en casa, no dejarles que estén cómodos. Es una pista muy difícil y hay que estar a tope para poder ganar", aseguraba Jaime de una pista donde el Unicaja perdió en tres de sus últimas cuatro visitas.

El madrileño, pese a los cambios en la plantilla, conoce bien al equipo andorrano. "Albicy es un grandísimo base, no creo que tenga ninguna debilidad. Es un jugador muy importante, pero tienen un equipo compacto. No hay que centrarse en un jugador, todos pueden sumar", decía el escolta. Tendrá que medirse a Dylan Ennis, una de las sensaciones de la ACB. Frente a frente los dos jugadores más valorados de la liga. "Es muy incisivo al aro, con mucha energía. Físicamente muy duro y en defensa está bien. Es muy complicado pararle, es la misión de cada equipo pero nadie lo consigue. Intentaremos ahcer nuestro mejor marcaje posible, sabiendo que es un jugador de un nivel muy, muy alto", desgranaba al canadiense.