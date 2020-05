Los motivos de Jaime: "Es momento de escuchar a mi cuerpo y parar"

Decisión importante en el Unicaja, que junto a Jaime Fernández tomó la determinación de que el jugador pase por el quirófano para solucionar sus problemas en los talones de Aquiles de los dos pies. Una lesión de la que el cajista no mejoró pese al receso competitivo, algo que sí ocurrió en otros tramos de la temporada, y que condujo a este camino. Lo hará el próximo jueves en Madrid, lugar natal del exterior, donde estará presente José Nogales. Ahí se iniciará un largo proceso de recuperación, que se estima de unos seis meses.

El propio Jaime publicaba unas palabras en sus perfiles oficiales de redes sociales poco después de que el equipo malagueño comunicará el paso por el quirófano del madrileño. "Hemos tomado la decisión de pasar por quirófano. Después de estar unos cuantos años sufriendo con esta lesión, en los últimos dos se ha hecho muy complicado lidiar con ellas. Después de intentar todo tipo de terapias, hemos decidido que ahora es momento de escuchar a mi cuerpo, parar y ponerme en manos de los mejores especialistas. Toda mi energía va a estar en mis pies, en mi cuerpo y en recuperarme al cien por cien", daba las razones el base, que se mostraba positivo antes de una época complicada: "Tengo muchísimas ganas de volver a disfrutar con todos vosotros donde soy feliz, en la pista. Ahí nos veremos pronto".

Es la segunda lesión importante de Jaime Fernández desde que está en Málaga, que va para dos temporadas. Ya en la anterior se perdió el tramo más importante de la campaña por un problema en los isquiotibiales que se produjo en la Copa del Rey de Madrid. No pudo disputar el momento importante en la Eurocup, pero sí llegó para el play off de la ACB. Ahora, en caso de que se pueda terminar por la crisis del coronavirus, no estará disponible para Luis Casimiro para este cierre atípico que se ha planteado. Si todo marcha bien, en noviembre debe estar apto para competir y unirse al nuevo proyecto.