Barreiro: "El equipo tiene ganas de competir"

Casi dos semanas después volverá jugar un partido oficial el Unicaja, al que le aplazaron el primer encuentro de la temporada. Una espera larga después de un resbalón importante en la BCL en Grecia y que debe acabarse este domingo en el Carpena. Un pabellón donde hay nuevas medidas de seguridad. Una buena prueba para los cajistas ante su afición. "El equipo tiene ganas de competir después de no poder jugar en Bilbao y estamos centrados en Zaragoza, que lo conozco muy bien y viene en buena dinámica tras ganar los dos últimos partidos. Asique anímicamente vendrá muy fuerte y será importante estar sólidos en casa", explicaba Jonathan Barreiro para los medios del club malagueño.

El gallegose abrió un hueco en la ACB en el Casademont Zaragoza, donde fue pieza clave. Ahora en Málaga avisa del peligro de los maños y muestra respeto hacia sus ex. "Después de cinco años allí guardo muy buenos recuerdos, muy agradecido también al club, tengo a gente que lo forma y sobre todo a la Marea Roja que me ha ayudado en los buenos momentos. Tengo cariño y respeto por una camiseta que me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día", aseguraba el jugador, que analiza a los de Jaume Ponsarnau: "La plantilla del Zaragoza se vio un poco lastrada por las lesiones que tuvo a principio de temporada, luego los fichajes nuevos le dieron ese aire fresco. Ahora las recuperaciones de Yusta y Cook son un equipo que se está sintiendo cada vez mejor, va a más y lo podemos ver en los últimos dos. Va a ser importante que no entren en juego sus anotadores y estar sólidos en el rebote".

El Unicaja es uno de los pocos equipos que no tiene contagios en el equipo. Pero hay que extremar las precauciones. "Sobre todo estar centrados en lo que podemos controlar. Tenemos que hacer caso a las medidas sanitarias, llevar mascarilla, gel de mano y mantener la distancia de seguridad. Para nosotros es importante que venga la afición al Carpena porque es un extra de motivación y partidos tan duros va a ser clave tenerlos de nuestro lado, terminaba.