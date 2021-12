Las nuevas medidas de seguridad en el Carpena

Debido a la evolución de la pandemia, el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud anunció una serie de medidas aplicables a los partidos del Unicaja que se disputan en el Carpena y que entrarán en vigor frente al Casademont Zaragoza el domingo 2 de enero, con el principal interés de velar por la salud de los aficionados.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la necesidad de reducir el aforo del Palacio de Deportes al 50% de su capacidad. Esta medida, sin embargo, no afecta a quienes ya hayan adquirido sus entradas que podrán ocupar su localidad. El pabellón está dividido en sectores y los espectadores no podrán pasar de una zona a otra, sino mantenerse en el espacio indicado en su entrada. Igualmente en su entrada se indica un horario recomendado de acceso al pabellón para, en la medida de lo posible, evitar las aglomeraciones.

Además, y como novedad importante, no se podrán abrir los bares del Carpena y con carácter general no será posible consumir alimentos ni bebidas en todo el recinto, salvo agua. Se recuerda, asimismo, la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla durante todo el tiempo que se permanezca en el interior del pabellón. Por otra parte, hay que recordar que para acceder al partido no es necesario presentar el Certificado COVID o prueba alguna para acceder a la instalación salvo en el caso de las entradas situadas a pie de pista.

El Unicaja pedía comprensión a sus aficionados ante esta situación. "La rápida evolución de la pandemia hace que la situación sea cambiante y provoque modificaciones en la normativa por lo que se recomienda estar atento a las comunicaciones de las autoridades sanitarias y a nuestros canales de información (perfiles en redes sociales y web). Sentimos las molestias que pueda ocasionar esta situación para nuestros aficionados pero toda actuación va encaminada a velar por la seguridad de todos", decía el comunicado cajista.