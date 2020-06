Bertomeu y la Euroliga del futuro

Es un momento importante para la Euroliga, que tomó la determinación histórica de suspender sus competiciones ante la imposibilidad de reanudarlas por la pandemia del COVID-19. Son tiempos de reflexión en la máxima competición continental, que ya prepara la próxima temporada. Hay incertidumbre por los efectos que puede dejar el coronavirus en el baloncesto. Varias figuras importantes han hablado de descensos en los presupuestos de un 30/40% y de reducciones en los salarios, que contrasta con fichajes millonarios que ya se dieron o de los que se habla.

Jordi Bertomeu, CEO de la organización, puso un poco de luz en el asunto en una charla amplia con As (disponible en el vídeo superior), donde también estaba presente Sergio Rodríguez. "En algunos clubes la contribución del propietario es muy determinante, y seguramente el CSKA sea un muy buen ejemplo, pero esto no se puede generalizar. Hay muchos clubes que viven de los recursos que generan y lo hacen con éxito. Por ejemplo, el Maccabi, el Zalgiris, el Bayern, el Baskonia...", aseguraba el catalán.

"Las actuales circunstancias nos deberían ayudar a resolver problemas estructurales del baloncesto europeo. La sostenibilidad futura no pasa por la contribución de los propietarios y los mecenas, sino porque los ingresos cubran los gastos, de ahí las propuestas del Fair Play financiero desde hace tres o cuatro años y de las ideas que hemos empezado a compartir con los jugadores, que como es lógico son los beneficiarios del sistema y necesitan vivir en un entorno de seguridad y certidumbres. Se nos presenta una oportunidad de oro y no se nos puede escapar", continuaba el directivo, que ofrecía las líneas maestras del futuro del torneo, donde habrá novedades importantes para los clubes: "En los próximos tres años las contribuciones de los propietarios se reducirán y, si algún club se excede del porcentaje marcado, pagará una especie de impuesto de lujo a los demás. Otro ejemplo puede ser establecer una transición de gastos salariales que se adapten más a los ingresos reales".

La próxima temporada comenzará en octubre y el Unicaja ya tiene garantizada su plaza en la Eurocup. Una de las cuestiones de las que más se habla es si podrá haber público en las gradas, una partida muy importante en los presupuestos de los clubes. Lo analizaba Bertomeu. "En algunos países habrá público, aunque sea solo en la mitad de la cancha, en otros, nadie. No existirá una norma general como hasta ahora. En los clubes con restricciones de público veremos un nuevo impacto económico y tendremos que encontrar soluciones, será parte de la conversación con los jugadores", afirmaba.

Después de varios años con este formato, no se plantea la competición reducir el calendario. "La Euroliga ha aumentado el número de partidos y ha sido criticada, pero hay que ver los resultados: reducir encuentros de una competición a la que van 9.000 espectadores no me parece inteligente para el desarrollo del baloncesto. Hay que ver las capacidades de cada uno. Igual que pienso que para la Euroliga sería malo subir a 20 equipos, también sería negativo para otras ligas por el calendario y porque el escenario actual es de menos recursos", exponía, para hablar de una cuestión importante, la convivencia de la Euroliga con las ligas nacionales: "Puede que algunos clubes se empiecen a plantear cuestiones como esta porque falta flexibilidad, aunque la Euroliga no está a favor de esto. Pero hay ligas que no ayudan a los equipos que son una referencia y juegan en Europa. Lo que tiene sentido es que convivamos las dos competiciones, esa es mi opinión personal".