Una jornada muy fructífera para el Unicaja, que vuelve a ser quinto en la ACB

La jornada 24ª de la Liga Endesa fue productiva para los intereses del Unicaja a efectos clasificatorios. Los equipos entre el quinto y el octavo perdieron salvo el cuadro de Ibon Navarro, con lo que saca ventaja a sus rivales más directos, Joventut, Gran Canaria y Valencia Básket. Viene ahora un tramo de calendario más favorable que hay que optimizar, si se continúa con la infabilidad que tuvo en la primera vuelta el Unicaja ante rivales de la segunda mitad de la tabla se progresará bastante.

Con el triunfo en Sevilla, el Unicaja ascendió del séptimo al quinto puesto. Sigue el trío en cabeza Madrid-Barcelona-Baskonia, después viene el Lenovo con 17-6 (este miércoles recupera el partido atrasado ante el Manresa) y ya con 15-9 están Unicaja y Joventut, que tienen pendiente un enfrentamiento a final de abril que puede marcar tendencia en el Carpena. El Gran Canaria cayó ante el Lenovo en un derbi canario en el que tuvo opciones de ganar pero acabó cayendo y se queda con 14-10. Con 13-11 cierra la zona de play off el Valencia Básket, que perdió ante un Zaragoza superior y ve cortada una buena racha victoriosa. Esta semana se juega la vida en la Euroliga y pudo ser efecto de distracción.

La distancia del Unicaja con la zona de fuera de play off es de tres victorias, porque el Breogán de Veljko Mrsic ganó en Santiago y está 12-12. Debe visitar al cuadro gallego el Unicaja en pocas semanas también. El calendario en el próximo mes en la ACB es menos complicado sobre el papel, con tres partidos en casa (Fuenlabrada, Obradoiro y Joventut) y tres fuera (Granada, Lugo y Zaragoza) en los que hay opciones abiertas, sin ser ni mucho menos sencillo todo, sobre todo cuando hay un desgaste paralelo en la BCL, con un play off en el que se pondrá toda la carne en el asador para acceder a la Final Four. Repitiendo los resultados de la primera vuelta sería un parcial de 5-1, pero eso son castillos en el aire.