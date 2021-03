Katsikaris aprieta el pie: un día de descanso en Semana Santa

Escoció mucho en el Unicaja la derrota frente al San Pablo Burgos, en un partido bisagra. Se daba la coyuntura para dar un salto hacia adelante, pero se hizo justo lo contrario. Ganar y recuperar el average, que fue factible hasta el descanso, hubiera comprimido la clasificación de la ACB en la parte baja del play off. Pero los de Joan Peñarroya cogieron mucho aire para encarar un mes de abril de máxima dureza. Esta semana, por ejemplo, tienen tres partidos. En el otro extremo está el equipo malagueño, que volverá a competir el sábado 10 en el Carpena frente al Morabanc Andorra a las 20:45 horas. Un duelo crucial por el octavo puesto.

Los de Fotis Katsikaris descansan por la configuración impar de la Liga Endesa. Y no ha levantado el pie el griego, que ha dibujado una hoja de ruta cargada de entrenamientos. Por resumir, el conjunto cajista sólo descansará el jueves y se ejercitará el resto de días en el Carpena. "Somos 13 jugadores y quiero ver a los jugadores que están dispuestos a ayudar en todo, no sólo en ataque. Tenemos que dar muchos pasos adelante atrás. El equipo tiene talento, pero nuestra defensa fue terrible", decía con sinceridad el heleno, consciente del trabajo que hay por delante para encarar los mínimo nueve choques que quedan de ACB.

Serán unos días también importantes para meter en dinámica a Carlos Suárez, ya recuperado y que el entrenador considera fundamental para este tramo. "No está al 100% y tenemos dos semanas para prepararlo. Entrenó dos o tres veces con el equipo y no entero. Lo necesitamos mucho y no nos queremos equivocar cuando no está al 100%", aseguraba del capitán, que fue reservado frente al Burgos pese a estar ya para jugar.