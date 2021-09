Katsikaris y los nombres propios: Brizuela, Jaime Fernández, Bouteille, Cole...

Hay muchos jugadores en el Unicaja de los que se requiere un paso adelante en esta temporada. Varios de ellos tienen mucho en juego porque su contrato expira en los próximos meses. Fotis Katsikaris también tuvo tiempo de analizar casos particulares en su comparecencia previa al arranque de la ACB este domingo en el Carpena frente al Obradoiro.

Brizuela

"Esperamos unas pruebas, tiene dolor, pero tenemos una duda. No vamos a arriesgar, si no está 90% ó 100% no tiene sentido de forzar un jugador si no está al 100%".

Carlos Suárez

"Hablando con el cuerpo técnico y con él no tenemos ninguna prisa, hay que tener mucho cuidado. Puede tardar más de lo previsto, para que esté al 100% de confianza, físicamente y con el ritmo de juego. La última vez que jugó fue en la Copa del Rey. Tiene la experiencia de gestionar esas experiencias, pero no quiero arriesgar nada. El jugador lo sabe- No tengo ninguna prisa. Tiene que volver 100% recuperado en los tres sentido que he dicho".

Jaime Fernández

"Creo que en el día de hoy en el baloncesto moderno si tienes jugadores polivalentes que pueden jugar varias posiciones es una ventaja. Veo un Jaime diferente, se ve su trabajo en verano físicamente. Su mayor problema era su físico después de su operación, tiene más confianza y está mucho más rápido. Mucho mejor en la toma de decisiones, nada que ver con la temporada pasada, lo hemos hablado. Es una ventaja que pueda jugar al mismo nivel en las dos posiciones. Un base puede ser un cuatro si es inteligente o un cinco, Jokic es el base del equipo y es un pívot. Ahora mismo tenemos una línea exterior con perfiles diferentes, por lo cual puedes hacer cualquier combinación. Jaime está muy bien, estoy super super contento con él.

Alberto Díaz

"Sabemos lo competitivo que es Alberto, cuando pisa la pista va al 100% y va con todo, da igual si está lesionado o tiene molestias".

Norris Cole

"Norris va cogiendo forma del juego que le faltaba mucho junto con su juego".

Francis Alonso

"Francis ha hecho muy buena pretemporada, se ve que ha trabajado y puede hacer más cosas que tirar. Junto con Darío, cada uno asumir la responsabilidad que corresponde a cada uno. En ese sentido estoy muy satisfecho con el trabajo y la química".

Bouteille

"Bouteille ha sido el segundo reboteador y primero en asistencias. Es un anotador y un tío con mucho talento. He hablado mucho con él de que tiene que hacer más cosas sólo que meter. Me gusta su respuesta. Está feliz por ver que sólo no puede anotar y ahí están los números, puede ser más duro. Lo necesitamos".