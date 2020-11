Casimiro: "No puedo plantearme si voy a hacer rotaciones"

El Mornar Bar es el siguiente reto del Unicaja, que quiere dar una zancada hacia el Top 16. A una victoria están los montenegrinos, que han conformado una interesante mezcla de jugadores estadounidenses y balcánicos. Da buen resultado hasta la fecha. "Es un equipo que tiene muchísimas individualidades y de muchísima calidad, entonces es muy peligroso. Tiene mucho control sobre el tiempo del partido y es difícil de controlar en ese sentido. Tenemos que estar muy alerta en la defensa de jugadores específicos tanto a nivel individual como de equipo. También prestar mucha atención a ese ritmo de partido que necesitamos para estar más cómodos nosotros", comenzaba Luis Casimiro en la rueda de prensa previa al duelo en el Carpena.

"Hay que respetar mucho nuestro grupo. Posiblemente no haya grandes nombres a nivel de experiencia en la máxima competición, pero son clubes que crecen y siguen manteniendo una constante. Están demostrando que son peligrosos. Hay bastante rivalidad y están demostrando que pelean por la parte alta. Con el número de victorias que llevan y habiendo perdido con Buducnost en casa en el último momento en una prórroga en un tiro a falta de un segundo. Tenemos que saber respetar al equipo, sabemos de la calidad individual", reincidía el manchego, que hablaba sobre el alto número de encuentros aplazados: "Nos preocupa el ritmo que llevamos nosotros, tampoco miramos a nivel competitivo de organización. Llevamos un buen ritmo de partidos. Se aplazó el primero contra la Penya para empezar la ACB, pero a partir de ahí estamos teniendo un buen comportamiento, suerte también, y podemos seguir jugando los partidos programados. La competición tiene que ir viendo hasta qué punto se pueden ir aplazando partidos y hay fechas para irlos desarrollando".

En la enfermería ya sólo queda Milosavljevic, estando óptimo para competir Gal Mekel. Por supuesto, también Jaime Fernández. Obliga a un descarte a Casimiro, que lo comunicará de manera oficial poco antes del partido. "Tengo idea, pero lo que no voy a hacer es publicarla más de 24 horas antes de un partido cuando se me permite mantener el anonimato hasta horas antes. No voy a dar ventajas al rival diciendo quien no va a estar en el roster. En ese sentido lo hago por esto", afirmaba, mientras profundizaba cuestionado sobre cómo tratará el tema de aquí en adelante: "Estamos en un momento donde hay que medir el día a día, yo no puedo plantearme si voy a hacer rotaciones o voy a establecer un sistema rotativo. Me tengo que plantear el día a día porque es complicado. Llevamos un ritmo alto de trabajo, de viajes, de partidos... Me voy a plantear el día a día. Nunca lo he hecho y no voy a hacer un entente cordial de rotación para que nadie se sienta afectado. Voy a tratar de tomar las decisiones más correctas a mi juicio para tratar de ayudar al equipo".

Hay aspectos del juego donde el Unicaja aún tiene camino que recorrer. Es el peor equipo en rebote de la ACB y de la Eurocup, lo que por momentos penaliza mucho. Se explicaba el entrenador cajista. "La del rebote es una de las mejoras posibles que tenemos. Si estamos en una estadísticas solamente de mirar totales el análisis es muy pobre. Hay que ir más allá y entrar en una serie de estadísticas avanzadas. Nos dicen que a nivel defensivo, teniendo en cuenta la posibilidad de capturas que hay en un partido, el equipo está en una zona media a nivel europeo. Podemos mejorar porque podríamos estar en la alta, pero a nivel de rebote defensivo estamos en la media con respecto a equipos de Champions, Eurocup y Euroliga. Mucho más mejorable en rebote ofensivo y es una asignatura pendiente. Si analizas el número de capturas dentro de los partidos y no los totales pues no estamos tan mal", finalizaba.