El problema del rebote, en boca de Casimiro

El rebote es una de las cuestiones de actualidad en el Unicaja. Una de las facetas más importantes del baloncesto y que está fallando en el equipo malagueño en este inicio de temporada. En los dos primeros partidos perdió la batalla bajo los aros y por ahí se escapó buena parte de dos triunfos que no volverán. Reflexionaba sobre él Carlos Suárez este lunes y un día después era Luis Casimiro era el que volvía a dar su visión sobre el tema. "Me preocupa", dijo justo tras caer frente al Iberostar Tenerife. Está siendo un boquete inesperado.

El entrenador manchego se explicaba. "El rebote es también de estrategia, de saber donde estoy situado. También de ese deseo por quererlo coger. Hay una parte de todo. Primero saber nuestra posición, luego estar predispuestos para bloquearlo bien y luego tener ese deseo. No estamos dominando el rebote y nos está pasando un poco de todo. Es cuestión de ir trabajando los espacios", decía, mientras reivindicaba su figura: "Esto dice que la labor del entrenador es muy importante, si no lo fuese para qué existirían las pretemporadas. El trabajo de entrenador necesita tiempo para sincronizarlo. Si no, juntas 10 y los pones a jugar. No es así de sencillo. Los que necesitamos más tiempo estamos peor. No es justificación, somos consistentes que necesitamos lo antes posible lo que se está trabajando".

"Si tienes cogida toda la estrategia defensiva, en las posiciones donde estás más dispuesto a rebotear. Cuando no tienes los resortes cogidos y tienes que pensar lo que tienes que hacer te ralentiza en la siguiente acción. Cuando tengamos los automatismos cogidos estaremos más centrados en este tema del rebote. Percibo más ansiedad en ataque que en defensa", aseguraba Casimiro, dejando en evidencia que se mejorará en las capturas a medida que se conozca más la plantilla: "Es cuestión de aprender cosas. No sé si es ansiedad o precipitación a la hora de la toma de decisiones, que aún no está bien regulada".