No le dio al Unicaja para aguantar la avalancha del Baskonia, que despertó tarde pero llegó a tiempo. No lo ocultaba Luis Casimiro en rueda de prensa. "Jugamos un muy buen primer cuarto, incluso diría que la primera parte. Hasta que nos aguantaron las fuerzas por la rotación corta de algunas posiciones competimos bien. Luego ellos tuvieron acierto en posesiones de finales de cuarto y ahí se nos empezó a ir el partido. Cuando tuvimos fuerzas competimos el partido y dimos la cara y luego fue difícil, jugaron muy bien, ellos se llevaron el partido con el mérito que tiene", comenzaba el manchego.

"Debemos poner en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora teniendo en cuenta el castigo a nivel de lesiones durante todo el año estamos a mitad del camino y tenemos los objetivos intactos. Resetear, rearmarnos y esperar que los compañeros puedan llegar para ayudarnos. Hay que afrontar todo lo que viene con optimismo porque tenemos todos los objetivos intactos", respondía el entrenador cajista, cuestionado por la dinámica, una victoria en los últimos siete partidos, a lo que se repetía minutos después: "Me viene bien que estamos en la mitad del camino, tenemos todos los objetivos intactos y teniendo en cuenta el gran castigo a nivel de lesiones tenemos que pensar en lo que nos viene por delante y no mirar tanto atrás".

No se excusó en toda la problemática con la hora del partido y los árbitros elegidos. "Llevamos un año atípico, hemos cambiado muchas cosas, unas que salen a nivel público y otras no. Hay que adaptarse, no nos podemos quejar de nada porque hay que adaptarse a los tiempos que corren", respondía Casimiro, que no se explayaba cuando se le cuestionaba por la razón para que el Unicaja encaje más de 90 puntos por duelo en el último mes: "Baskonia tuvo un gran acierto, otras veces porque nosotros no estamos excesivamente bien en defensa, otras porque no estamos bien en rebote. Son cosas diferentes en cada partido".