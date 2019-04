El Unicaja vive una nueva realidad desde hace algunas semanas. Aún no se cerró la cicatriz de la eliminación de la Eurocup, aunque Luis Casimiro aboga por cerrar esa carpeta. "Mi mayor reto, a parte del trabajo que está planificado, ahora mismo es hacer vivir al equipo en presente", explicaba el técnico cajista, que profundizaba: "No podemos estar anclados en el pasado, sí nos da la experiencia, y el futuro está por llegar. Mi mayor reto es luchar contra muchas cosas para que se viva el presente. Quiero que tengamos la presencia del momento, de afrontar el partido siguiente como una final. Es mi mayor reto. Ese presente dice que somos cuartos y tenemos un partido muy importante. Mi mayor reto es que todos los jugadores vivan el presente y no piensen más allá. Tengo que luchar contra muchas corrientes de tendencias y opiniones, hay que vivir el presente".

El manchego reincidía sobre el asunto. "Jaime lo dice porque responde educadamente. Mi mayor reto es que Jaime y todos vivamos el presente. Mi reto como entrenador es que mis jugadores no pensemos nada más que en el presente. El futuro está por llegar y hay que centrarse en nuestro presente. Cuarta posición y una oportunidad contra la Penya. Ya hay bastante alrededor para que nos pueda distorsionar. No hay nada garantizado, hay que vivirlo porque es muy bonito. Y perdonad que me ponga tan pesado", aseguraba el entrenador verde".

Aún colea la derrota en Zaragoza, aunque Casimiro pasó página. "En su día sí, pero una semana después es difícil. La diferencia es meter el último tiro, es así la realidad. Podemos hacer mil lecturas. Si en Turín no metemos el último tiro habría una lectura diferente...así fue lo de Zaragoza. Tuvimos dos tiros para ganar", reflexionaba el manchego, que daba su versión a lo que ocurrió frente a las defensas zonales: "Cuando haces tiros abiertos y no entran, no entran. Si queremos hacer generalidades, no se pueden hacer. ¿No atacamos la zona? El parcial fue de 6. ¿Determinante en algún momento? Sí. En Berlín fueron cinco minutos de zona donde no estuvimos con fluidez, la diferencia fue de seis y llegamos al último minuto ganando. La del otro día no tienen nada que ver, es una zona de ajustes. Acabamos haciendo tiros abiertos que no metimos y alguna que metimos cerca del aro. íbamos cuatro arriba a 33 segundos, fallas dos tiros y ellos meten dos canastones. Serían diferentes todos los estados por esos tiros, pero el trabajo es igual. Hay veces que la bola no entra y se pierden en esos partidos".

Luis Casimiro espera que con la recuperación de los lesionados, Jaime incluido, el equipo recupere esa marcha extra. "En el inicio estábamos todos y corríamos, metíamos mucho de dos porque corríamos. Los equipos evolucionan y ahora no nos dejan jugar y se cierran. A alguien se le ha podido pasar por encima que Zaragoza es el equipo de Europa que más triples recibe. Protegen mucho su pintura y conceden tiro exterior. Le puedes tirar el 50% de tus tiros desde fuera. En ese equilibrio algunas veces encuentras un desequilibrio porque la defensa te produce esas situaciones. Badalona es casi igual, le tiran de fuera casi el 45% de esas posiciones. Hay que equilibrar y tener la confianza de que es un buen tiro", confesaba.

"Las circunstancias han cambiado. No es el mismo club del año anterior, tienen un respaldo económico potente, no tiene nada que ver", afirmaba sobre el Joventut, al que desgranaba: "Cuando hay un jugador que su media de minutos es 35 pues el foco es especial. Si a eso le pones el nombre de Laprovittola y tienes en mente lo que hizo en la Copa y lo importante que es para el equipo tiene un foco especial. Es un gran equipo, largo porque se ha ido reforzando durante la temporada, y que está jugando y compitiendo muy bien. Están en una zona buena y tranquila. Son peligrosos, tienen muchas armas, no sólo Laprovittola y Todorovic, buenos tiradores. Todo se suma para hacer un año muy bueno". "Son diferentes realidades. Una del equipo de Tenerife y como se vio no le afectó. Ahora está en la Penya y donde ya ha sido determinante para ganar. Estoy viendo que es un jugador más que ayuda, de experiencia y con buen bagaje ofensivo", terminaba sobre McFadden.