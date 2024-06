Entradas Unicaja - UCAM Murcia: Agotadas para el quinto partido

Todo vendido para el definitivo Unicaja-UCAM Murcia de este miércoles (20:30 horas), para resolver quién acompañará al Real Madrid en la final de la ACB. Habrá lleno en el Carpena, que tendrá que marcar la diferencia, romper con esa mala dinámica en la serie. Pero ese 0-2 inicial queda lejos y el Unicaja llega a ese quinto lanzado, después de haber resuelto los dos partidos en Murcia con gran solidez. Después del 2-2, los aficionados del Unicaja acudieron en masa a la web del club a por una localidad, momentos de colapso ante tantas peticiones. A primera hora de la mañana de este martes, ya no queda una localidad a la venta, ni siquiera en la fila VIP, la más cara (195 euros). Lleno garantizado y donde se tiene que generar ese ambiente de las grandes noches. El equipo tenía el debe de regresar al Carpena, después de las sensaciones negativas de la pasada semana. No se merecía el Unicaja despedir el ejercicio de esa manera. "Ahora el Carpena echará fuego", decían en el vestuario después del segundo triunfo en Murcia.

Como es habitual en un partido de tanta demanda, el Unicaja ruega al abonado que libere su asiento, en caso de no poder acudir al Carpena. Pero es el día. Más de 10.000 personas acompañarán al equipo de Ibon Navarro, que ahora tendrá que saber gestionar todo a favor. Muy llamativa la respuesta del entrenador del Unicaja del favoritismo. "Qué más da que diga quién es favorito. Queréis que diga que somos nosotros o Murcia porque ha ganado los fuera, pues lo digo. Si seguramente jugarán mejor que aquí porque van a estar más desinhibido y por eso ganó los dos en Valencia y en Málaga", decía el entrenador del Unicaja.

Sito Alonso y el arbitraje

Sito Alonso, en su análisis del cuarto partido, protestaba por el arbitraje. "Primero, quiero decir que los primeros 20 minutos del Unicaja me parecen soberbios. No tanto en el juego como en el acierto. Me parece tan difícil mantenerse en el partido que creo que solo lo hacemos nosotros. Cada acción era buena y en las pocas que fallaban nos han quitado rebotes importantes. Los primeros segundo del tercer cuarto han sido bastante buenos con un parcial de 6-0 que nos ha dejado bastante helados y nos hemos conseguido enganchar. Si no lo digo es que reviento, porque a mí me parece una falta muy clara a Coupain en el triple que tira y mucha menos falta me parece la que hacemos a su jugador. Pero quedaros con lo primero y su gran partido y que no nos hemos ido a pesar de su gran partido. No pitar la falta a Coupain, me parece una falta de respeto tremenda. Ya no digo al club, sino a mí. Muy contento con lo que hemos hecho y por tener la opción de volver a conseguir una nueva victoria fuera de casa".