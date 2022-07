"Lo mejor de Djedovic no son sus números"

Nihad Djedovic, uno de los cinco fichajes del Unicaja, llegó a España como adolescente tras destacar en el Bosna Sarajevo de su país natal. Estuvo cedido en Cornellá y también en Santiago de Compostela, en el Obradoiro que debutaba en ACB después de que se hiciera cumplir un dictamen judicial arrastrado desde los años 90. El entrenador de aquel equipo era Curro Segura, que después estaría en el Unicaja dentro del cuerpo técnico de Jasmin Repesa y muy vinculado a Málaga. Coincidieron otras ex jugadores cajistas como Alfonso Sánchez o Kostas Vasileiadis.

Segura era hasta hace pocos días el entrenador del AEK de Atenas, un histórico y un grande en el país griego. Saltó a mitad de temporada desde el Ionikos, en el que emprendió su aventura helena. Gustaron sus métodos y trabajo y fue reclutado en marzo. Estaba previsto extender el vínculo, pero los helenos comunicaron su salida. El equipo ha quedado cuarto de la Liga y la próxima temporada jugará la Basketball Champions League, como pretende hacerlo el Unicaja. Ahora tendrá que buscar una nueva aventura.

Evidentemente, el Djedovic de ahora no es el mismo jugador del que en la temporada 2009/10, con sólo 19 años, en Santiago de Compostela, pero Curro Segura guarda un grato recuerdo de él y ha seguido su trayectoria en estos años. "El Nihad que yo tuve es muy diferente al que llega a Málaga, obviamente. En Santiago era un jugador cedido por el Barça, una joven promesa que apuntaba a estar en Euroliga mucho tiempo, como así ha sido, y recuerdo que fue un buen año para él, mostraba una madurez inusual para su edad y jugó con muchos minutos de calidad y aportando en un equipo en el que era el más joven e inexperto, con gente más veterana. Su carrera ha seguido creciendo, ha demostrado su calidad en equipos grandes. Es una gran noticia para el Unicaja su fichaje", analiza Segura, que destaca que "probablemente ha estado siempre en un rol secundario en muy buenos equipos. Nihad es capaz de jugar bien sin hacer grandes números. Es un jugador muy completo, capaz de hacer buena defensa, creando y no sólo anotando, ayudando en el rebote también. Lo mejor de Nihad no son sus números, al contrario. Hace muchas más cosas para el equipo".

"En aquel momento estaba bajo el paraguas del Barça, pretendía que se siguiera formando y desarrollando. Tuvo su espacio en esa experiencia, en una primera división del nivel de la ACB. Su carrera ha seguido ahí en Euroliga siempre. Está probablemente en muy buen momento de su carrera y quizá sea uno de los mejores fichajes que habrá podido hacer el Unicaja. Fichar a un jugador de su calidad en uno de sus primeros lugares creo que es un gran movimiento", opina el granadino, que cree que no hay que encasillarlo en una posición concreta: "Puede jugar de dos o de tres, estamos teniendo a difuminar las posiciones, a dividir entre creadores y exteriores más que por puestos clásicos. No es un director pero puede subir el balón muy bien. Él tiene un buen físico, capacidad física. No es muy rápido, puede sufrir en algún movimiento lateral, pero es muy inteligente, no se le van a ver las vergüenzas atrás. Tiene sabiduría para proteger a su hombre".

"Un fenómeno, hablaba español perfecto ya, estaba súper adaptado, es un jugador muy entrenable, cualquier situación táctica que se planteaba él la ejecutaba. Un chaval magnífico", cerraba Segura sobre el aspecto personal del último fichaje cajista.

No acaba ahí la experiencia con los nuevos fichajes cajista de Segura, puesto que esta temporada recién terminada se enfrentó a Kendrick Perry cuando el americano con pasaporte montenegrino estaba en el Panathinaikos. "También he jugado contra él. Un fichajazo también. No es un base puro, es muy difícil encontrarlo hoy en día. Yo he tenido a Quino Colom esta temporada en el AEK y es de los pocos que quedan. Entonces sí que es verdad que tiene esa característica de anotador, atlético, súper rápido, explosivo... Eso él lo tiene. Ibon ha tenido ese tipo de jugadores en Andorra, creo que han acertado, no creo que sea un mal nombre, al contrario, pero sí es verdad que no es un director", finalizaba el técnico andaluz, con más de un centenar partidos como primer técnico en ACB y con nada menos que tres ascensos (Menorca, Zaragoza y Betis) desde LEB Oro.