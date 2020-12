Melo Trimble, gran amenaza de Fuenlabrada y 'ahijado' de Stephen Curry

Melo Trimble está siendo una de las grandes apariciones de la temporada en la ACB, seguramente el mejor debutante con otros como Laurynas Birutis también en el debate. Hay mejores jugadores que aterrizaron en España como Calathes, pero no con tanto impacto numérico porque el contexto es diferente. El estadounidense es la gran amenaza del Urbas Fuenlabrada, rival el martes del Unicaja en el Carpena. Es el máximo anotador de la Liga Endesa con 19.6 puntos por partido. Un dato da alcance de su impacto en la anotación. En nueve de los 13 encuentros que jugó metió más de 20 tantos, sólo en dos bajó de los 15.

Pero el americano no es sólo eso. Coge 3.1 rebotes por duelo, da 4.5 asistencias y roba 1.8 balones (tercero de la ACB). Un protagonismo que le hace ser el que más faltas recibe, con 5.7. También, un lunar importante que debe corregir con el paso de los meses, el que más posesiones extravía, con 3.8. Sólo Rokas Giedraitis juega más que él, que está 30 minutos en pista. Imprescindible para Paco García (del que no habló bien cuando salió) y para Javi Juárez. Así, promedia 18.9 de valoración, por detrás de Shermadini, Balvin y el citado Birutis.

El base de 25 años se formó en la Universidad de Maryland, donde coincidió por algún jugador ya en la NBA como Kevin Huerter, que está en los Atlanta Hawks. No fue drafteado, pero probó en la Summer League con los Sixers y los Bulls. Terminó en la G-League con los Iowa Wolves, vinculado de Minnesota. Luego se marcharía a Australia para jugar con los Caims Taipans y después a Puerto Rico para enrolarse en los Piratas de Quebradillas. De vuelta a suelo aussie, se comprometió con los Melbourne United, donde llamó la atención del Movistar Estudiantes. Con los colegiales firmó en marzo, pero la pandemia por el COVID-19 le privó de debutar en la ACB hasta su llegada a Fuenlabrada. Es el líder de los madrileños, que tienen dos triunfos de margen con el descenso.

Al sur de Madrid ha encontrado el clímax para brillar y allí está acaparando muchos focos. La sensación es que está para algo más. "No soy un tío superhablador con mis compañeros, soy más callado, pero estoy comodísimo con este equipo. Es la primera vez que siento que se me está escuchando y que no tengo que forzarlo sino que puedo ser yo mismo. Esto sólo va de respeto. Yo escucho y ellos escuchan. Respetan lo que, pese a ser uno de los más jóvenes del grupo, puedo hacer dentro de la cancha, así que yo tengo que mostrar ese mismo respeto", decía en una entrevista en As.

Un anotador voraz que tiene como mentor a uno de los mejores del mundo, Stephen Curry. En su segundo año en la Universidad de Maryland la estrella de los Golden State Warriors lo llamó para que fuera a su campus. "Fue increíble, estaba en la Universidad y creo que fue el año que ganaron su primer campeonato. Siendo quién es, me escribió una carta y me envió un mensaje de vídeo para que fuera a su campus", aseguraba Trimble a Efe, que hablaba de cómo le inspiraba Curry: "Con él aprendí a tener confianza. Él juega con mucha confianza, trabaja muy duro y es algo que yo intento hacer también, tirar con confianza. Esa mentalidad de ir siempre a favor del equipo y seguir lanzando si tienes la oportunidad, esa confianza, es lo que yo aprendí de él. Cogí esa forma de jugar: 0/10 en triples en un partido y lanzar otros diez en el siguiente. Soy un chico con confianza en mí mismo, así lo he aprendido. Aunque tenemos un juego diferente". El martes aparecerá por el Carpena uno de los grandes jugadores de la ACB.