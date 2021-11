1x1 y notas del Unicaja-Urbas Fuenlabrada

Sacó adelante un partido complicado el Unicaja. Como todos, realmente, no está para ganar sobrado a nadie el equipo malagueño y le costó cerrar un partido en el que fue más tiempo detrás.

Jaime Fernández (-)

Volvió a salir de titular, pero tampoco recuperó su mejor versión. -6 de valoración en los 15 minutos en pista. Le puede venir bien su presencia con la selección española para recuperar sensaciones y confianza.

Jonathan Barreiro (*)

Con el buen momento de Abromaitis tiene complicado rascar más minutos. Cinco rebotes y no desentonó cuando estuvo en la pista.

Darío Brizuela (**)

El vasco metió puntos importantes en momentos del partido en que estaba complicado anotar. No siempre elige la mejor opción, pero su ADN es mirar al aro. En cualquier caso, importante, con 16 puntos, tres rebotes, dos robos y dos asistencias. +16 con él en pista.

Alberto Díaz (**)

Buen partido del jugador malagueño, marcando la línea en los mejores momentos defensivos y también metiendo 10 puntos.

Francis Alonso (**)

En ese papel de alero suplente va ganando peso. Buenos minutos en la primera mitad, dando puntos cuando nadie metía. También un triple para consolidar ventaja en la segunda mitad. 10 puntos y presencia.

Tim Abromaitis (***)

El mejor jugador del equipo en lo que va de temporada. Otra tarde inspirada. 18 puntos más siete rebotes para 26 de valoración. Un jugador que siempre suma.

Norris Cole (*)

Desespera el americano, que sigue teniendo 30 minutos. Es verdad que estuvo en el despegue, en el tercer cuarto. Se puso y defendió, el equipo metió canastas... Pero también penaliza cuando no está bien. Saca los puños con facilidad.

Yannick Nzosa (**)

Creciendo. Seis puntos y nueve rebotes. Más actividad. Sufrió alguna canasta en su cara, pero punteó más tiros. En el buen camino.

Rubén Guerrero (s. c.)

Apenas dos minutos en el tercer cuarto, sin relevancia.

Micheal Eric (*)

Seis puntos y 10 rebotes, le cuesta ser regular en sus aportaciones y no es el ancla defensiva que debiera ser.

Axel Bouteille (*)

