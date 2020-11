La nueva vida de N'Dong como seleccionador

Boniface N'Dong tiene una cita en la ciudad ruandesa de Kigali para la que reconoce llevar tres años preparándose. El que fuese jugador -tres temporadas- y técnico asistente -otras tantas, con Plaza y Casimiro- del Unicaja es ahora entrenador de desarrollo de jugadores de los Denver Nuggets y también seleccionador de Senegal. De hecho la última muesca en el palmarés de los senegaleses fue en 2005 cuando lograron la plata en el AfroBasket contra Angola, con N'Dong como MVP del torneo. "Yo era un jugador joven en ese momento, pero creo que, si Babacar Cisse no estuviera lesionado, tal vez, hubiéramos tenido un poco más de éxito", recuerda el pívot en una entrevista con los medios de la FIBA.

N'Dong debutará en un grupo de cuatro equipos que completan Angola, Kenia y Mozambique. Los tres mejores de esta fase se clasificarán y el nuevo seleccionador de los senegaleses ha convocado a sus mejores jugadores. El tridente NBA que forman en la pintura Tacko Fall, Gorgui Dieng y Georges Niang llama la atención, pero N'Dong pone el foco en poder formar y tener jugadores de perímetro, algo menos habitual en Senegal.

"Nuestros jugadores favoritos son todos hombres grandes. Todo el mundo sabe que en el baloncesto actual es muy difícil ganar sin escoltas, sin tiradores", reconoce. Los senegaleses tienen más fácil salir del país y formarse en el baloncesto cuando su condición física es llamativa. Ahora, en el baloncesto español hay un par de jugadores exteriores en los que el nuevo seleccionador tiene sus esperanzas: Brancou y Sidy Ndir, ambos en la cantera del Barcelona.

"Es el tipo de jugador que realmente necesitamos. Un joven base senegalés que juega en uno de los equipos más importantes de la Euroliga. Voy a ayudarlo a crecer. Quizás no tenga mucha responsabilidad en Barcelona, pero le daré algo en nuestra selección porque cuanto más rápido crezca, mejor para nosotros", opina de Brancou y añade: "Nuestro éxito depende del desarrollo de los actores locales porque no todos tienen la oportunidad de ir al extranjero, especialmente los más pequeños".

El reto de N'Dong para que el baloncesto florezca en su Senegal natal arranca en pocas semanas, tiene a los rivales perfectamente estudiados y reconoce: "Por mucho que sea un entrenador joven, me he estado preparando para esto durante los últimos tres años porque siempre ha estado en mi mente. Convertirme en entrenador siempre fue una motivación para mí. Quiero lo mejor para mi país. Estoy seguro de que cometeré muchos errores, pero me aseguraré de hacer todo lo posible para ayudar a mi país a ganar".