"El objetivo es claro, pelear en la Champions por todo"

El Unicaja le dio la bienvenida a la temporada con el clásico desayuno en el Hospital QuirónSalud Málaga, que es el paso previo al comienzo de los entrenamientos este sábado. Estuvo toda la plantilla cajista a excepción de Michael Eric, que llegará la próxima semana, y Marco Spissu, que finalmente no formará parte del equipo malagueño. Y fueron cuatro hombres importantes del bloque nacional, también en el vestuario, los que hablaron de sus primeras sensaciones antes de una nueva campaña.

El epicentro estuvo puesto en la vuelta del público, que debe darse de manera definitiva si la pandemia lo permite. "El deporte sin aficionados es menos deporte, es la esencia de nuestro juego. Tenemos muchas ganas de que puedan entrar los aficionados", aseguraba Alberto Díaz, mientras Brizuela era más crítico: "Yo creo que se lo van a pasar muy bien. Estamos con muchas ganas de que vengan, pero el mensaje se lo tenemos que dar en la pista. Se les echa de menos, nadie se ha acostumbrado a jugar sin público. Se ha hecho muy complicado. El mensaje hay que dárselo en la pista y hay que engancharlos porque entendemos que la temporada pasada no fue la más fácil".

En esa línea se expresaba Francis Alonso, del que se espera otro paso adelante en su progresión. "Darle lo que se merecen. Todo el mundo sabe que tenemos el objetivo de entrar en el play off y tenemos una oportunidad buena de aprovechar este impulso en la Champions y hacer un buen año. Esa es nuestra mentalidad. Sabemos que el año pasado hubo un descontento en nuestros aficionados y el objetivo principal este año es recuperar esa pasión y sensación de sentir los colores", razonaba el joven escolta, aunque el vasco ponía el listón más alto: "No te voy a decir nada porque el año pasado tenía muy claro que los objetivos eran muy altos y no salió así. Depende de tantos factores que escapan a nuestro control... Aún ni hemos empezado a entrenar. La exigencia es máxima aquí. El objetivo es claro, en la Champions pelear por todo y en la ACB entrar en play off como mínimo".

Dos de los que no empezarán el trabajo en pista con sus compañeros son Alberto y Carlos Suárez. "Ilusionante como todas. Empezamos un nuevo ciclo, el equipo tiene muchas ganas. Es una manera de empezar de cero y poder hacer cosas bonitas esta temporada. Me encuentro bien, lógicamente cada semana que pasa voy mejorando. ¿Al 100%? No lo sé. Cuando son pequeñas molestias uno no sabe cuando van a desaparecer. Estamos haciendo todo lo posible para que me pueda incorporar lo antes que pueda. Yo me encuentro bien, es prevenir para un futuro. Vamos con precaución pero estoy bastante bien", contaba el base malagueño, siendo el capitán el que también hablaba de su hambre de volver a competir: "Llevo ya sin poder entrenar con mis compañeros desde abril y sin jugar un partido oficial desde el del Barcelona en la Copa del Rey en febrero. Tengo muchísimas ganas e ilusión, que eso cuando lo pierdes es cuando ya... Yo todo lo contrario. Tengo ganas de volver a sentirme jugador y poder ayudar a mis compañeros".