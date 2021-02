Brizuela, más allá del parqué

El jugador del Unicaja Darío Brizuela ha sido uno de los protagonistas de la Selección Española en esta ventana de compromisos internacionales y fue uno de los protagonistas del programa 4Cuartos de Onda Cero. El escolta compartió una extensa charla y reconoció que la Copa ya es pasado: "Se me ha pasado el enfado. No tiene sentido hablar, del mismo modo que se equivocaron contra nosotros, se equivocaron contra el Barça. El calentón del partido hace que te enfades, pero analizas el partido y ves errores hacia los dos lados. Nosotros también nos equivocamos, la técnica que me pitaron es justa, estos errores ocurren. Tenemos que mejorar en cosas que se refieren al juego, lo demás no podemos controlar".

El vasco explicó su experiencia con el equipo de Sergio Scariolo: "Nos sentimos bastante apoyados y el cariño de la gente. Quizá al principio era cuando más se dudaba de nosotros, ahora después del papel que hemos ido haciendo es diferente. El otro día con tanta gente joven y con gente que debutaba que el partido saliera así de bien es para estar contentos", dijo y habló sobre las señas de identidad del equipo nacional: "Es un mensaje en el que insiste mucho Scariolo, quiere que la identidad de la Selección durante años se transmita a estos jugadores que estamos ahora en las ventanas. Esa identidad de correr, de jugar duro, de apretar, de jugar divertido, es algo que le importa mucho Sergio y es lo que intentamos hacer".

Abordado por cómo influye en su juego el preparador italiano,. Brizuela se extendió: "Es un entrenador que nos exige mucho y a la vez confía mucho en nosotros. los que hemos pasado por aquí hemos crecido. Tiene mérito, una ventana es una semana, diez días como mucho. Cada vez que vengo a la Selección tengo la sensación de que he aprendido una cosa nueva, de que he mejorado. Tenemos poco tiempo, el tiempo que tenemos para entrenar es limitado también ahora con las burbujas. Los primeros días enfocado en los que queremos hacer, muy buen trabajo, muy al detalle. Se aprende mucho, muy rápido. He estado con él cinco ventanas y de cada una he salido con un punto más de confianza".

Pero además del aspecto deportivo, en el programa se charló sobre parte de lo que hace Brizuela fuera de las canchas. Actualmente estudia tercero de Psicología y el jugador explicó sus referencias al respecto: "No me gustaría ir por la psicología del deporte, me gustaría ser psicólogo de un centro de menores o un colegio. Toda la vida llevo en el deporte y voy a seguir más, cuando me retire me gustaría tomar un camino diferente. Me encantaría el reto de ayudar a chavales y gente joven con problemas. Creo que es gratificante y te puede ayudar a tu formación como padre, me apetece mucho".

Otro punto interesante fue su opinión sobre cómo se trata en la sociedad a las afecciones mentales: "Es tabú o hay miedo al compartir que tienes un problema mental cuando es algo más común de que la gente cree. Es cada vez más común ver cómo se comparte que se ha superado una depresión o un problema de otra índole. La salud mental está por encima de muchas cosas, es bueno compartirlo, es algo que hay que cuidar. En la NBA se ven jugadores que lo comparten y es bueno, la gente que los sufre ve a los personajes públicos que lo comparten. Es bueno, te puede hacer más fuerte. Es un tabú que nos tenemos que quitar".

Por último, Brizuela también habló de cómo vivió los problemas de Gal Mekel después de superar la Covid-19: "Fue duro, lo primero que es nuestro compañero, nuestro amigo. Me dio mucha pena que le pasara, además venía de una lesión y le coincidió. Te da pena que pase pero al mismo tiempo sientes miedo: si lo cojo, ¿qué secuelas me dejará? Te da miedo estar expuesto como nosotros, viajamos, aeropuertos, estaciones de tren y demás. Es duro. Lo vimos en otros jugadores de ACB o NBA, volvieron, no tienen secuelas graves pero están cansados, les cuesta recuperar. Sigo las pautas que me dan el club y la selección, no conocemos del todo cómo nos hemos contagiado. Algunos compañeros no saben en qué punto se contagiaron, nosotros estando con ellos no nos hemos contagiado. Hay que estar el máximo de tiempo en casa y seguir las pautas".