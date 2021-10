Patrick Comninos: "Sabemos el amor por el baloncesto que hay en Málaga"

Patrick Comninos compareció en la sala de prensa del Carpena una hora y media antes de que la Basketball Champions League desembarcase de manera oficial en Málaga. Un día histórico para ambas partes y el CEO de la tercera competición europea quiso vivirlo en directo. Luego reconoció que fue una promesa después de llegar a un acuerdo. Trató muchos temas el directivo griego, que entiende perfectamente el castellano pero que aún no lo habla de manera pública, en una intervención que se alargó por encima de la mesa hora. Pasado, presente y futuro del torneo en boca de su cabeza visible.

"Es un placer estar aquí cuando nosotros tuvimos conversaciones con el club prometí visitar en el primer partido en casa en la BCL. Es un gran placer para mí estar aquí. El Unicaja es un club histórico en España, tuvo muchos éxitos en la ACB y también en Europa, que además disfruta de un gran ambiente de baloncesto y afición. Pese a que está empezando la temporada, ya dimos pasos juntos con la reuniones y también conocí a Fotis Katsikaris. Dimos pasos para que la bienvenida al club fuera lo que esperaba. Estamos encantados de que el Unicaja se haya unido a la BCL", continuaba, en halagos al equipo malagueño: "Es un placer estar aquí y acoger al Unicaja porque sabemos lo que representa esta institución en España y en Europa, la ambición y la visión de la nueva directiva, el gran pabellón y el gran ambiente que se disfruta en el pabellón y el amor por el baloncesto que hay en Málaga".

¿Cuándo comenzaron los contactos? "La BCL empezó hace cinco años y en nuestro planes estratégicos queríamos crecer, hacer atractiva y excitante, darle valor y que el modelo tuviera sentido con las ligas nacionales. Tras los tres primeros años en los que la competición invirtió en hacer una liga con credibilidad, el board comenzó un proceso donde contactó con diferentes clubes importantes en Europa para hacer más fuerte la competición", contaba el heleno, que ampliaba: "Siempre teniendo en cuenta que los criterios son deportivos. Hay que tener en cuenta la peculiar situación del baloncesto europeo, donde a veces competir en un torneo u otro parece un gran bazar. Unos ofrecen, compran, venden... La política de la BCL huye de esta filosofía y prefiere centrarse en la cooperación con las ligas nacionales y centrarse en los méritos deportivos para contar con proyectos de éxito".

"La colaboración con el Unicaja se basa en estos factores y está ligada a los éxitos del club en la ACB, lo cual es una de las premisas fundamentales. No podemos olvidar que las ligas domésticas es un socio y que el presidente de la ACB Antonio Martín forma parte del board de la ACB, La BCL complementa a las ligas y trabaja estrechamente con ellas, no está en confrontación. Ambas colaboramos para hacernos más fuertes dentro de un ecosistema del baloncesto europeo donde todo está relacionado", aseguraba Comninos, que era cuestionado por la continuidad de los cajistas en la BCL para próximos años: "Expliqué antes que nosotros valoramos los resultados en la pista, en las ligas domésticas. Al valorar estos resultados deportivos como algo fundamental es una condición clave para que el Unicaja siga participando en la BCL la próxima temporada".

La fractura del baloncesto europeo fue uno de los temas candentes. "Cuando la BCL en 2016 una de las claves lo hizo con una visión que fue comunicada con un mensaje que quería potenciar el valor del baloncesto unido. Ponía de manifiesto que estas competiciones tienen un alto mercado, pero la FIBA considera que la mejor forma de explotar este valor es trabajar unido con las federaciones nacionales y las ligas", afirmaba: "En la posibilidad de sentarse en una mesa está la capacidad de que el baloncesto europeo alcance su máxima capacidad. Nuestra misión es desarrollar un ecosistema en el que la colaboración con los clubes, federaciones y ligas haga posible el desarrollo del baloncesto europeo".

"Es lo que queremos potenciar, ese valor de mercado. El baloncesto es el segundo deporte en popularidad en Europa. Es un mercado que ha ido a la baja en los últimos años por esa dispersión que había. El concepto de la BCL es el de la inclusión. A veces se habla más de exclusividad. Es un modelo inclusivo en el que tienen modelo un grupo grande de clubes y no 10", profundizaba Patrick Comninos, que seguía en este discurso: "La BCL está creciendo rápido y movimiento rápido en pos de un desarrollo orgánico del baloncesto y no de un modelo artificial, basado en alianzas con clubes de fútbol mecenas o con patrocinadores vinculados a gobiernos. Se busca ser capaces de atraer patrocinios e inversiones privadas atraídas por criterios deportivos capaces de dar equipos poderosos o modesto que tenga la capacidad de competir con cualquiera. La competición da entrada y sitio a los campeones de cualquier país. Necesitamos ser inclusivos, que todos tengan la oportunidad de participar".

El dirigente griego era preguntado por los rumores de que varios clubes de primer europeo están pensando abandonar la Euroliga y unirse a la FIBA. "Lo único que puedo comentar es que la BCL y la FIBA tienen contacto individual con cualquier equipo europeo, pero no ha habido conversaciones con ningún club para hacer movimientos en este sentido. Es importante puntualizar que para la FIBA es importante participar de la cohesión del baloncesto europeo, pero no utilizarlo para otro fin. La función es precisamente velar por el desarrollo del baloncesto y hacerlo más fuerte, no lo contrario", respondía.

La Final Four se celebrará en un lugar neutral, algo que ya avanzó Comninos en Turquía. "Nuestra intención es que la Final Four se celebre en un lugar neutral. La principal razón es el tener tiempo suficiente para llevar a cabo la complejidad de un evento de estas características, que es de máximo nivel. No sólo deportivo, también comercial. Queremos tener tiempo para poder organizarlo y que sea un evento de éxito. Esperamos designar la sede en las próximas semanas, Hay diferentes conversaciones en marcha, viendo la opción de ver ciudades pequeñas en grandes mercados o viceversa. Es una decisión importante", finalizaba.