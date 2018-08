Más salvaje, más Málaga

Este es el preludio a que comience la acción. Lo decía el speaker del Martín Carpena, Fede de Palma, en los primeros compases del acto de presentación de las nuevas equipaciones del Unicaja. Ya tocaba, este domingo llega el debut en Guadalajara frente al Movistar Estudiantes, así que el club tomó el patio central del Museo de Málaga, repleto de aficionados y curiosos, para enseñar a bombo y platillo la piel con la que recorrerá la geografía española y europea -un escalón menos este año, eso sí- a lo largo de este curso 2018/19. Y resulta cumplir con lo esperado: predominan las insignias de la provincia en la paleta de colores, pero con un giro en sus líneas que la hace aparentar más agresiva.

Obra del diseñador gráfico e ilustrador malagueño Jesús Roldán y por sexto año consecutivo bajo la firma de Spalding, hasta siete jugadores se subieron a la tarima para posar con los varios diseños. Mathias Lessort, Kyle Wiltjer, Brian Roberts, Sasu Salin y Dragan Milosavljevic, junto al júnior -y subcampeón de Europa sub 16- Pablo Sánchez y el flamante fichaje del femenino Vero Matoso fueron los modelos elegidos por la entidad para la tarea. Los dos primeros mostraron las equipaciones local y visitante con mangas que se utilizarán en la Liga Endesa; el base y el finlandés, las vestimentas sin mangas que se portarán en Eurocup; el serbio, el cubre camiseta de calentamiento; y Sánchez y Matoso, las de cantera.

De ellas destacan las líneas blancas -grises en las visitantes - sobre los laterales de pantalones y camisetas, que son las que tratan de aparentar una sensación salvaje y de movimiento. Novedad es también que en las segundas, tanto con, como sin mangas, el morado y el verde se reparten cada lateral, haciendo también el juego con los colores de Andalucía sobre la base en blanco.

"Sí, me gustan, son muy bonitas. Como el último año, pero un poquito más. Lo importante es que entren las canastas, pero me gusta y creo que a todos también", apuntaba Sasu Salin tras la presentación. Efectivamente, la estética tiene más bien poco que ver con el rendimiento. Si los resultados no acompañan, el recuerdo tampoco será el mejor. Y si no, que se lo digan al Málaga. Seguía esa línea Dragan Milosavljevic: "Las camisetas están muy bien, son bonitas. Tienen buena pinta y son cómodas. Esperemos jugar bien con ellas".

Parece que los jugadores se van haciendo a la manga corta, que repiten por tercera temporada seguida. El club se las puso en la 2016/17 con motivo de su 40 aniversario para competir en ACB y en su estreno se vio a algún miembro incómodo con ellas. Se recuerda la imagen de Carlos Suárez a tirones de camino al banquillo del Martín Carpena, pero la moda, seguida entonces por el Unicaja, venía viralizándose en los últimos años entre los clubes de baloncesto. La NBA vistió a sus franquicias así en la Navidad de 2013 y se desató un aluvión de críticas. A día de hoy son imagen habitual y el Unicaja no iba a ser menos. No les ha quedado, claro, más remedio que acostumbrarse.

El acto, abierto al público, contó con la presencia del alcalde Francisco De la Torre junto al director de la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y demás representantes del Consistorio y los principales patrocinadores del Unicaja. "La equipación va a vestir al equipo de días de gloria, tanto para la ciduad como para el propio equipo. Es fruto de una labor de escuela y de cantera los éxitos de equipos como el Unicaja Infantil", apuntaba De la Torre en su discurso, en el que añadía: "La Eurocup ha de tener el mejor resultado posible, nos sentiremos muy orgullosos, con la autoestima de la ciudad alta y con esa satisfacción de que el Unicaja lo hará bien".

En el juego de vestimentas se incluyen lógicamente los clásicos: el cubre para el calentamiento, que portó Milosavljevic, así como polo, bermudas, camiseta reversible -para entrenar-, chándal, chaquetón, polar, calcetines, bolsa de deportes, de viaje, muñequeras, camiseta de algodón y un largo etcétera que irán en la línea de lo visto en las equipaciones de juego. La entidad apunta que todo esto se pondrá a la venta en cuestión de días en las tiendas oficiales de Los Guindos, Plaza de la Marina y a través de la página web del Unicaja manteniendo los precios de la última campaña: 45 euros la de mangas cortas, 41 sin ellas y los pantalones 33. El conjunto, 65. Todo ello con un 10% de descuento para los abonados.

Ya tiene por tanto el Unicaja con qué vestir para el año que se presenta. Liga Endesa y Eurocup, se da un pasito para atrás, pero se percibe ilusión pese a las marchas importantes de los Nedovic o Jeff Brooks, ambos rumbo a Milán. Aseguraban en el club que solo se contaba con tallas grandes para la presentación, de ahí que no hubiera más representación de la cantera. Posaron Wiltjer, Lessort y Roberts, tres de los fichajes -solo faltó Jaime Fernández-, y al francés le quedaba más que justa. Son ejemplos de futuro, físico y veteranía.