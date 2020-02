El técnico del Unicaja se mostró muy satisfecho tras la victoria de los locales ante el Baskonia, el míster dio las claves de la victoria cajista:"Ha sido un partido que hemos mantenido arriba mucho tiempo el peso del marcador, en el primer cuarto nos hemos visto abajo pero con distancias cortas hemos mantenido el ritmo. Hemos estado muy sólidos sobre todo en el rebote defensivo y hemos sido capaces de controlar que no tuvieran segundas opciones". Además aprovechó para agradecer a sus jugadores el gran partido que realizaron: "Es para estar muy satisfechos del trabajo de los jugadores".

"Estamos hablando del gran trabajo que han hecho los jugadores y destacamos que no está Ejim, que no está Elegar, que Darío solo ha jugado treinta y tantos segundos y dicho esto, pues el trabajo que han hecho los jugadores que es la leche", añadió el manchego respecto al partido de sus jugadores.

Por otro lado, hizo un llamamiento al Martín Carpena de cara al próximo partido de Eurocup: "Se nos acercan fechas en la que cada partido es fundamental y ahora yo creo que voy a poner el titular, el partido del miércoles que viene es determinante. Nos jugamos la primera plaza ante un rival directo aquí en casa y optar a la primera plaza sería fundamental para los play-offs".

También mandó un mensaje a la afición cajista, que se hizo notar durante el partido: "Me gustaría que hubiera un momento del Martín Carpena omo en las grandes ocasiones, porque creo que si todos queremos que el equipo compita en Eurocup, pues creo que ahora es el momento". Hoy creo que ha estado mucho mejor, con el equipo desde el primer momento, ha estado siempre arropando al equipo y los jugadores yo creo que eso lo valoran y nos dan ese extra de alegría y ese extra de motivación porque están ahí para apoyarte y para llevar al equipo hacia arriba y eso los jugadores lo agradecen".

El técnico lamentó el calendario del Unicaja en la competición: "La verdad es que llevamos dos minutos aquí en casa y es que el equipo ha sufrido mucho en los viajes por carretera, como dicen los americanos. En la carretera hemos jugado muchos partidos, y tampoco hay que ponerlo como excusa pero hay que ver la realidad, es muy difícil jugar fuera de casa y ahora pues en estos dos partidos que hemos tenido aquí en casa, pues el equipo ha demostrado fluidez, el trabajo que está haciendo y ha sacado dos partidos muy importantes".

Por último también tuvo una mención para Darío Brizuela, que tuvo que abandonar la cancha tras sufrir un golpe y quedar tendido en el suelo: "La primera valoración es que creemos que no es mucho, cuánto no lo sé porque se estaba inflamando, pero en palabras de Darío, dice que hay veces que ha estado mejor y otras peor, así que hay que esperar. Hay que esperar, hay que tener tranquilidad y saber si es de más duración o de menos", y añadió: "Esperamos que para el miércoles podramos recuperar a Frank Elegar que está al final de su recuperación, Ejim no estará y tenemos muchas dudas sobre Darío".