Un tomate pequeño que envejeció en la esquina trasera del cajón de la fruta, las pelusas escondidas detrás del sofá, el mueble de la cocina que no acaba de cerrar, la goma de la lavadora ya no huele a limpio, falta harina en la despensa, el grifo del bidé gotea, nadie sabe cuando fue el último cambio de aceite del coche, la cremallera del bolso acabó de romperse justo ayer. Nadie clama por los héroes que solucionan los grandes problemas de la vida doméstica y, sin embargo, por bien que vaya todo en la vida, nadie puede sonreír con tranquilidad cuando se acumular el trabajo doméstico sin hacer. Que le pregunten a Unicaja y Baskonia.

No es nuevo, pero dos de los equipos más potentes de la ACB están peleando por asentarse entre los ocho primeros de la competición. El trauma de no estar en la cabeza tras la primera vuelta sólo le ha dolido al Baskonia, que se quedó fuera de la Copa del Rey, los malagueños tenían el comodín de organizar el evento para que no se notase la falta de un objetivo en el ecuador de la temporada. El ejemplo es de hace un par de jornadas y ambos siguen sin ser firmes en la ACB, donde les separa una victoria: los vascos son décimos con nueve y los andaluces octavos con diez.

Los dos equipos están fuera de su lugar teórico en la competición y atraviesan un momento de la temporada en el que la competición europea les exige todo lo que tengan. Los vascos porque querían sobrevivir en la Euroliga, los andaluces necesitan ser importantes en la Eurocup, tocar metal. El mal arranque de ambos conjuntos les deja sin resuello en esta parte del calendario. El cruce de hoy en el Carpena dejará secuelas para el perdedor. Los malagueños llegan con mejores sensaciones, pero la semana pasada perdieron con el Estudiantes y hace dos contra el UCAM. Titubea. Ganar hoy dejaría al Baskonia demasiado alicaído en la ACB.

Los dos clásicos del baloncesto nacional andan el camino de una campaña irregular con un estilo distinto: los vascos han cambiado de entrenador y han vuelto a reforzarse esta misma semana con Christon y Zoran Dragic para tratar de sobrevivir a la sobredosis de lesiones –Henry, Granger, Garino– que tiene. En el Unicaja Luis Casimiro sigue adelante. En verano se quedó sin Dragan Milosavljevic, firmó a Toupane en su lugar y aunque ahora tiene a Elegar y Ejim lesionados, no habrá más novedades en la plantilla después de que la llegada de Brizuela compensara el plantel.

Es curioso, Toupane recibió hace pocas semanas una oferta del Baskonia para acabar allí la temporada, los malagueños remitieron a su cláusula de corte y ahora el que acaba de reforzar a los vitorianos es Zoran Dragic. El escolta esloveno llegó a la ACB de la mano del Unicaja y después de un buen par de temporadas en la Costa del Sol se marchó a la NBA. Era 2014 y, desde entonces, Dragic ha cambiado de equipo al menos una vez cada temporada. No encuentra la estabilidad y a pesar de que sólo lleva un par de días como elemento de su nuevo club, tal vez debute hoy si Ivanovic quiere. El que sí jugará será el base Christon que ya debutó en la derrota del jueves contra Olympiacos también con pocas horas de vuelo con Baskonia.

Al margen del estreno, seguro que con toque sentimental, de Dragic, el público del Carpena verá el intento de Ivanovic por estabilizar el rendimiento de un equipo que en el último mes de ACB ha ganado dos de los seis partidos que ha disputado, eso sí en la pista del Real Madrid y en la del Gran Canaria. En ése tramo no ha cobrado como local en las visitas de Manresa, Burgos o Andorra.

Su capacidad para sorprender a domicilio le vendrá bien en el pabellón malagueño que vio en el último choque de Eurocup como el esqueleto nacional de su equipo acabó resolviendo un partido que se convirtió en muy difícil. El Andorra planteó un envite para arrinconar las dudas que suelen sobrevolar a los de Casimiro y acabó sufriendo la épica de un conjunto con solera.

La visita del necesitado Baskonia plantea un escenario sin reservas en el Martín Carpena. Rara vez los envites entre ambos son anodinos. Puntales imprescindibles en la historia de la ACB del siglo XXI y eso se nota a pesar del escalón presupuestario que ya hace bastantes años que les separa. Pasado el ecuador en la ACB y en medio de sus complicadas travesías continentales, los dos conjuntos tienen mucha tarea doméstica por hacer. Y si no se dan prisa en poner en orden su rendimiento en la ACB pueden llegar tarde a los playoffs. Toda una catástrofe en las dos casas.