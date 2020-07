Hasta septiembre, nada de campaña

El impacto de la pandemia ha alterado todos los plazos lógicos, dentro y fuera de la pista. La campaña de abonados, por ejemplo, debería estar lanzada desde semanas atrás. Pero no se hará, al menos, hasta septiembre. Y, visto el panorama, no hay seguridad de que se lance. Son muchos los asteriscos y las incógnitas. Y se prefiere ir con cautela.

El Unicaja tiene prevista para hoy una reunión de varios departamentos del club para estudiar este asunto, que obviamente preocupa. La masa social no sabe ahora mismo cuál es el escenario que habrá. En el club hay satisfacción y agradecimiento con la respuesta del abonado. Una considerable mayoría ha optado por la tercera opción, la de no pedir la devolución y entrar a formar parte del club “Siempre te llevo conmigo”.Los ingresos de los abonados reportan unos dos millones de euros al Unicaja cada temporada, oscilando según el número. Es en en torno al 20% del presupuesto. Es un porcentaje inferior al de otros clubes, no hay tanta dependencia como en los clubes de zona media-baja. Pero es, obviamente, una cantidad importante sobre a la que día de hoy no hay certeza absoluta de disponer. La situación es muy volátil. Hace unas semanas se informaba de la celebración del Costa del Sol en el Carpena y de la intención de la Diputación de que hubiera público en el Palacio el próximo 29 de agosto. Con el paso de los días y el aumento del rebrote, ahora mismo parece muy complicado que tanto en ese partido como en la Copa de Andalucía pueda haber espectadores. El protocolo de la Junta apunta a 800 espectadores de tope en instalaciones cubiertas. Cuando llegara la competición oficial ya sería una cuestión que tutelarían el CSD y la ACB, en un rango superior.

En el Unicaja se hacen proyecciones económicas, distintos escenarios, en función del tiempo que haya que estar sin público. No se quiere pensar en un año entero sin espectadores, pero la realidad es que, sobre todo en competiciones europeas, es difícil ver luz porque son circunstancias diferentes y sólo medicamentos eficaces y una vacuna, la ciencia tiene sus tiempos, podrían garantizar algo de normalidad. Tampoco se ha hablado aún con los jugadores para un hipotético recorte, quedará para más adelante.

El respaldo de la entidad bancaria es un sostén con poco parangón en el baloncesto nacional. Valencia con Mercadona y Joventut con Grífols más los clubes futboleros (Madrid, Barcelona, Baskonia y Betis) y el empuje institucional a los canarios, que han completado plantillas muy interesantes, son otros focos donde hay cierta garantía. Pero nadie está salvo porque la economía conecta y afecta a toda la sociedad.

En esa reunión se aportarán ideas propias y analizar lo que han puesto en práctica otros clubes de ACB. Algunos han lanzado su campaña de abonos y están actuando como si nada pasara. Es cierto que necesitan esos recursos para poner en marcha cada ejercicio, pero, sin esa mínima certeza, el Unicaja prefiere esperar y apurar hasta que se acerque el inicio de la campaña. El 18 de septiembre está fijado el primer partido de la ACB y el 29 del mismo mes el estreno de la Eurocup. Semanas antes se valorará, teniendo en cuenta la situación y las perspectivas, cómo se procederá en la temporada más atípica de la historia.