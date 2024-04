"No supe si era lo suficientemente bueno y ahora soy todo un campeón"

El Unicaja ya logró quitarse la espinita y levantar la Basketball Champions League en la Final Four de Belgrado, después de haber salido derrotado en la última edición celebrada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Como consecuencia, los jugadores hablaron tras consumarse la gesta.

Kendrick Perry tuvo unas emotivas palabras para '101 TV': "No me salen las palabras. Ha sido un camino bastante largo para llegar aquí después de todo lo que me ha pasado en mi carrera individualmente. Todo el tiempo que he estado parado sin jugar al baloncesto. Todo ese tiempo no supe si era lo suficientemente bueno. Diez años después puedo decir que soy un campeón. A este nivel, ya es algo serio. Hay un montón de gente que no ha tenido esta oportunidad durante su vida".

Tras esto, Kameron Taylor abrió su corazón para este mismo medio: "Todo esto fue más de lo que yo esperaba. La temporada comenzó y mis expectativas crecieron cuando me vi con ellos ya jugando en la pista. Vi que teníamos opciones reales de ganar y fuimos a por ello. No me lo termino de creer. Llegué en verano y era el chico nuevo del equipo. No sabía cómo iban a acogerme y como puedes ver todo está saliendo bien. Me acogieron con los brazos abiertos. Mi relación con el equipo y el cuerpo técnico es genial y todos queremos más". "No sé lo que será de mí. Solo pienso en celebrarlo esta noche y volver a casa, al Carpena, con el resto, y eso es todo en lo que pienso ahora mismo", añadió sobre la celebración.

Por último, Alberto Díaz tuvo unas declaraciones para 'Radio Marca Málaga': "Este equipo tiene un alma increíble. Lo hemos conseguido. Nuestro objetivo es ganar siempre y lo hemos demostrado. Esto es para la gente. La clave es defensa, unidad, estar todos juntos en los buenos y malos momentos, pelear y un poco de suerte. Es un orgullo".