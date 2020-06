El Panathinaikos comunica que quiere abandonar la Euroliga

Noticia de alcance en el baloncesto europeo. Manos Papadopoulos. presidente del Panathinaikos, mandó una carta a la Euroliga en la que expresa su intención de abandonarla. El propietario, Dimitris Giannakopoulos, ya expresó su intención de vender el club por 25 millones de euros después de amagar varias veces con marcharse de la Euroliga. En 2025 acaba el contrato entre la Euroliga y los 11 clubes con licencia A y hay una penalización en caso de incumplimiento de 10 millones de euros.

Habrá que ver hasta qué punto es una amenaza real o una bravata más para presionar, pero ya se ha puesto en papel esa renuncia. La Basketball Champions League ya ha mostrado su deseo de acoger al gigante griego, ha habido varios guiños. ¿Cómo afecta al Unicaja? Si se confirmara la marcha del Panathinaikos habría una plaza disponible. En los despachos son Partizan de Belgrado y Virtus Bolonia, rivales en la Eurocup, quienes tienen más terreno avanzado. Bertomeu sueña con equipos en Londres y París, pero no hay aún un proyecto sólido. Habló de potenciar los Balcanes y de un segundo foco, además de Milán, en Italia. Cuadran las opciones de Virtus y Partizan. En cualquier caso, este lunes estaba previsto que se dieran a conocer los 24 equipos participantes en la Eurocup. Falta constatar si esta petición formal del Panathinaikos cambia el guion.

"Querido señor Bertomeu, como bien sabe, durante los últimos dos meses, el Panathinaikos se ha comunicado con usted, expresando discreta pero claramente su disposición a rescindir su contrato garantizado con Euroleague Properties, además de pedir que este importante tema sea llevado ante los organismos competentes lo antes posible. Sin embargo, su respuesta a que ello dañaría significativamente las negociaciones de la Euroliga con sus patrocinadores, así como el producto en sí durante la crisis de la pandemia, consideramos sus inquietudes y elegimos actuar de buena fe, con la máxima delicadeza. No enviamos un aviso oficial, ni tratamos de ejercer ninguna presión, respetando las circunstancias", decía la misiva enviada a la sede de la Euroliga en Barcelona".

"Sin embargo, el tiempo ha pasado y aún no hemos recibido ninguna respuesta a nuestra solicitud razonable y legítima. En consecuencia, en vista del hecho de que, de manera indicativa, la presencia de nuestro equipo en el evento no resultó en absoluto beneficiosa para nosotros, mientras que al mismo tiempo, no hubo una explotación beneficiosa o un aumento en los ingresos de la Euroliga, el Panathinaikos expresa su intención por escrito y oficialmente de vender su licencia de participación y acciones a la organización. Pedimos formalmente a los organismos competentes de la Euroliga que tomen todas las medidas necesarias sobre este tema", sentenciaba el escrito firmado por Papadopoulos.