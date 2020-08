Sin fichajes ahora; más tarde...

El Unicaja ya decidió semanas atrás que no iba a acometer ningún fichaje para reforzar el juego exterior por las bajas de Dragan Milosavljevic y Jaime Fernández. La gran incertidumbre que rodea ahora mismo a la sociedad en general y al deporte en particular aconseja prudencia. Y Luis Casimiro ratificó cuál es el planteamiento. Se dará confianza a los jugadores que están en el plantel, jóvenes incluidos, para que se manifiesten en el parqué.

Ello no obsta para que se realizaran en su día prospecciones de mercado, como en el caso de Rafa Martínez. Pero entonces había una situación sanitaria más favorable a la de después. Y se optó por la prudencia. "En principio no vamos a fichar a nadie", decía Casimiro en su comparecencia telemática en el Carpena: "Tenemos plena confianza en la confección del equipo que hicimos. Esperamos a Dragan, que va un poco más rápido, y Jaime que nos ayuden. Esta pretemporada nos va a servir para que los jugadores que están en el equipo puedan expresarse, puedan hacer su trabajo y tener un test para saber si necesitamos alguna cosa más. Veo al equipo equilibrado, tenemos suficientes piezas para comenzar la temporada y vamos a seguir en esa línea de momento".

O sea, el mensaje del técnico es que la pretemporada servirá para evaluar a la plantilla cajista. También las primeras jornadas valdrán para ver qué goteras puede haber en la plantilla. El club se movió para obtener información, de hecho Rafa Martínez habló de una oferta negada desde el Unicaja (sí se admitió que se preguntó por la situación). Hubo ofrecimientos, pero no vio nada que mejorara ostensiblemente y abogó por la prudencia. El temporero está en el congelador. Aunque ya demostró el club la temporada que no dudó en reconstruir en mitad de la misma. Cierto es que la situación económica y la coyuntura no es la misma.