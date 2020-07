Un temporero en el congelador

Con la plantilla configurada, con 12 jugadores (dos de ellos lesionados, que no estarán para el arranque de la competición) más Francis Alonso y Yannick Nzosa, la posibilidad de contratar a un jugador exterior para paliar temporalmente las bajas de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic está en la mente de los dirigentes del Unicaja y el entrenador. Se han probado opciones, como la de Rafa Martínez, aunque se insiste en Los Guindos que no se hizo ninguna oferta, sino que se le cuestionó por su situación. Pero no hay prisa.

Constatar en estas semanas cómo van las evoluciones de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic ayudará a acelerar o frenar. El madrileño transmite vitalidad y buen ánimo, ya camina con normalidad y va en los plazos para volver en noviembre. En el caso del serbio ya se relató que la evolución no es tan buena, que el parón en la pandemia le costó una ralentización. Y es que son jugadores estructurales, uno porque su talento ofensivo y creativo es básico y el otro porque es el defensor más completo del perímetro. Milosavljevic, en Málaga desde la semana pasada, pasa pruebas estos días. Aún no ha empezado con movimientos laterales o cambios de ritmo.

Los ofrecimientos se han multiplicado desde que el Unicaja consultó disponibilidades a los agentes. Un nombre sugerente fue el de Alessandro Gentile, que esta temporada pasada jugó en el Trento (se enfrentó al Unicaja en Eurocup). Jugador de características especiales, mucho talento pero que no encauzado su indiscutible calidad para fortalecer su carrera, veía en Málaga una oportunidad para reivindicarse, aunque fuera con un contrato temporal renovable. Ya estuvo en la ACB en el Movistar Estudiantes, compartiendo plantilla con Darío Brizuela. No se avanzó porque no consideró el club que fuera el hombre idóneo para el rol que se busca. Se han explorado opciones de jugadores en la Liga de Alemania que acababan contrato también. Desde la G-League (hay una plaza de extracomunitario libre) igualmente se ofertan opciones, pero hasta ahora ninguna ha cuadrado con lo que piensa el club que cubriría necesidades. Y, de momento, no hay urgencia para hacerlo. El 10 de agosto está prevista la vuelta al trabajo.