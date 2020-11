"Hay que tener la mentalidad de cuando no estábamos tan bien"

El escolta del Unicaja, Darío Brizuela, se reencontrará este domingo con algunos integrantes del Guipuzcoa Basket conocidos para él. El donostiarra pasa por un buen momento de rendimiento y ha sido el elegido por el club para dar su punto de vista ante el próximo encuentro de ACB de los malagueños.

"El objetivo es estar donde estamos ahora pero no está hecho ni mucho menos. Hay que seguir ganando partidos, este fin de semana, el siguiente. Es lo que nos ha dicho Luis [Casimiro] todas las semanas: la mentalidad que tenemos que tener es la que teníamos cuando no estábamos tan bien, antes de jugar contra Valencia. Esa mentalidad de urgencia, de hay que apretar, jugar duro, salvar situaciones. Es la mentalidad que tenemos que tener durante toda la temporada porque es la que nos ha funcionado y es la que tenemos que tener ahora", indicó.

El escolta también habló sobre su rendimiento, muy bueno en el último choque de Eurocup: "Me siento bien, nos vino genial la vuelta de Jaime [Fernández], la vuelta de Gal [Mekel] nos hubiese venido mejor, pero ha pasado lo que ha pasado. EL hecho de jugar con Jaime me está dando más espacio, están saliéndome las cosas, pero es algo puntual, no van a salirme siempre así de bien. Mientras salgan y el equipo gane, estamos contentos".

Aunque es colista con sólo una victoria a estas alturas, Brizuela avisa del juego de los vascos: "Es un equipo que ha competido casi todos los partidos, por no decir todos. Está compensado, bien entrenador por Marcelo [Nicola] y hay que venir aquí a jugar el domingo con todos los respetos. Es ACB, la mejor liga, cualquiera puede ganar, es nuestro objetivos, sabemos que no será fácil".

Por último, el donostiarra apuntó las relaciones que mantiene con el personal del Guipuzcoa: "En el equipo, en la plantilla tengo dos buenos amigos. Ayer estuvimos hablando para ver si hay la posibilidad de vernos un poco antes del partido, pero es imposible con la situación que tenemos. Esperaré al final del partido para charlar con él. Al final es alguien con el que he jugado desde hace unos 15 años igual. Es una gran amistad. También hay jugadores que he tenido yo o mi novia y ahora están en el GBC entonces es especial encontrarte con ellos".