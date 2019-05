Moussa Diagne, en el escaparate

Uno de los atractivos de la visita del Morabanc Andorra al Unicaja es la presencia de Moussa Diagne. Según La Opinión, el club de Los Guindos está interesado en hacerse con los servicios del pívot de cara a la nueva temporada. "No hay nada, se nos atribuyen movimientos. No hemos contactado a nadie, no hemos pasado ofertas a nadie, no hemos fichado a nadie para el año que viene", decía con rotundidad Luis Casimiro en la previa cuestionado por el asunto.

También se habla de ello en el Principado. Salió a rueda de prensa el protagonista y respondió varias cuestiones sobre el tema. "Yo soy profesional, no me afecta nada. No es la primera vez ni la última que escucho estas cosas. Sé que tengo un año más de contrato aquí y que nuestro objetivo es ganar allí. Lo demás son cosas que pueden pasar", aseguraba el pívot sobre si puede distrarle el entorno, mientras añadía: "Hay cosas que son trabajo de mi agente, yo lo que sé y estoy haciendo trabajar aquí. Cumplir mi objetivo porque aquí me están haciendo crecer. Yo estoy concentrado aquí y después que pase lo que tenga que pasar".

Diagne está siendo la figura más destacada del conjunto andorrano. En 20 minutos en pista promedia 8.6 puntos y 6.6 rebotes para 13.8 de valoración. Tiene 25 años, es cupo y sigue una interesante progresión más allá de los Pirineos. Es su quinta temporada en la ACB, donde cuenta con una amplia experiencia pese a su edad, y también tiene partidos en las piernas en competición europea, en Euroliga y Eurocup.Diagne se desvinculó el pasado veranó del Barcelona para comprometerse con el Morabanc Andorra, donde había jugado cedido por los blaugranas la temporada anterior. El contrato une a ambas partes hasta junio del 2020, por lo que habría que pagar una cláusula de salida para sacar al interior de su actual club.