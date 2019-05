Luis Casimiro habló antes del partido del Unicaja y el MoraBanc Andorra. El entrenador cajista entiende que el duelo ante los del Principado, aunque la clasificación no se vaya a mover, hay que tomárselo como la máxima exigencia.

"No entiendo que la mentalidad dependa de un interruptor y ponernos en modo play off, ahora en Liga regular... Ahora hay que estar en modo competitivo máximo. El equipo ha reaccionado, ha ganado cuatro de los últimos cinco y pierde como pierde el otro. Hay que tener el interruptor levantado en modo competición play off. No depende de si estoy en el off y ahora en el on", ejemplificaba Casimiro.

"Afrontamos un partido en el que Andorra se juega mucho, se juega muchas opciones de estar en el play off. Sólo ha perdido con el Barça en las últimas jornadas. Es un equipo muy atlético, que juega físico. Estamos en modo máxima competición. En menos de una semana nos jugamos una gran parte del objetivo de esta temporada", afirmaba Casimiro.

"En el momento en que podemos estar todos entrenando sube el nivel, hay más calidad de entrenamiento. En el momento que estamos no hay que hacer gran cantidad de trabajo sino calidad. Estar fino, con chispa, con esa mentalidad, lo estamos demostrando en ese partido", decía Casimiro, que negaba que el Unicaja haya fichado a ningún jugador para la próxima temporada: "Le doy una gran parte de mérito a los chavales porque es difícil trabajar cuando te ponen a un compañero revoloteando constantemente. No hemos contactado a nadie, no hemos pasado ofertas a nadie, no hemos fichado a nadie para el año que viene. Que ellos mantengan la concentración cuando sobre su puesto de trabajo se están diciendo tantas cosas... Me parece una falta de respeto cuando puedo decir categóricamente que es falso todo. Le doy un gran mérito a los jugadores que tenemos, a haber subido el pistón".

Cuestionado por la figura de Diagne, que juega este fin de semana en Málaga, Casimiro dijo que "por ejemplo. También Okoye o Albicy. Si es para motivarlos, muy bien. Pero no es la realidad que está pasando en nuestro club, os miro a la cara y os lo digo. No hay nada. Se nos atribuyen movimientos. No está en mis manos y no lo puedo parar. A ellos, sobre sus puestos de trabajo, le planean satélites. Me corresponde valorar su ética de trabajo. De modo distendido ha surgido la conversación. Ellos saben cómo se mueven estas cosas. Intenté hacerles ver que no hay nada. Lo mejor es lo que tenemos hoy. No hay nada".

"Sí, claro, que me parece normal que no hayamos hecho ningún movimiento. Que estamos compitiendo aún. Tenemos que estar con estos jugadores y es normal. Que los agentes ofrecen su catálogo, pues evidentemente. Pero nada más", prosiguió Casimiro cuando se le preguntó sin consideraba normal no haber hecho movimientos aún.

El técnico se acercó con la plana mayor del club a ver al equipo cadete a Huelva este jueves, en el Campeonato de España. Explica su visión sobre lo que vio. "Merecía la pena ese esfuerzo, ver el nivel de los chavales. Cuando estás en Los Guindos crees que tiene un equipo poderoso como es este cadete, con capacidad atlética por encima de la media. La primera sensación cuando lo ves contra el Madrid es que somos muy pequeños. Estuvieron con un mal arranque, más bien muy bueno del Madrid. Compitieron muy bien hasta el 61-71 y si bajamos de los 10 podía haber habido partido. Pero dos triples y una pérdida sentenciaron. Compitieron muy bien. Estuvieron entusiastas. Contra un desigualadad física no se rindieron. El trabajo de formación para que sean buenos jugadores está en buena línea".