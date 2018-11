Almuerzo en el Carpena

Hay algunas ciudades españolas con honda tradición baloncestística que vuelven a disfrutar de la ACB. Se quitó el tapón y equipos como Breogán saltaron hacia el primer escalón. Un desarrollo lógico que embellece la marca de la competición, con cicatrices por otras cuestiones. Lugo recupera la fiebre por la canasta y el Pazo es una fiesta dos veces al mes. Una de las imágenes de la temporada es toda la afición gallega en pie cantando Bella Ciao.

Una ilusión que el Cafés Candelas trata de devolver en el parqué. Le está costando a los de Natxo Lezkano, que se adaptan a los rigores de la liga. Se van atrincherando en su pista, pero le cuesta lejos de los fronteras gallegas –perdieron todos los encuentros con diferencias superiores a la decena–. Lucen un balance negativo de 2-5 que le tiene en el vagón de cola. No ve urgencias el técnico del conjunto celeste, que pide paciencia.

La realidad es que las lesiones les golpean con dureza. No vienen a Málaga el capitán Salva Arco y Tarence Kinsey, temporero en el Unicaja de Repesa. Llegan con molestias Úriz, Cvetkovic y Brown. Ya tuvieron que tapar el hueco de Norel, piedra angular del proyecto, con Jerome Jordan, con experiencia amplia en España. Es el faro de Lezkano. El entrenador conserva el núcleo duro con el que triunfó en Leb Oro, al que añadió algunas piezas con experiencia en ACB. Uno es Romaric Belemene, que ya no tiene lazos con el club de Los Guindos. Ahora intenta construir su carrera, en su segunda aventura en la Liga Endesa tras Manresa. También Sergi Vidal, que paladea un dulce ocaso. Este domingo se convierte en el décimo jugador con más partidos en la historia de la competición (615), el segundo en activo a la estela de Felipe Reyes, con 767 encuentros.

Vuelve Romaric, que afronta su segunda temporada completa en la Liga Endesa

El Unicaja, que aún no besó el polvo en Málaga, quiere seguir los pasos del triunvirato de cabeza, un triunfo por encima. El Gran Canaria sigue su deriva, seis derrotas seguidas, por lo que la brecha puede coger más centímetros. Un compromiso, a priori, más sencillo antes de viajar a Andorra. Con el pase al Top 16 en la Eurocup, la Copa del Rey estaría más cerca. Los dos primeros objetivos de la temporada, casi tachados en el primer tercio de noviembre.

No está todavía en su cénit físico Brian Roberts, que padecía una contunsión costal. No estará Pablo Sánchez, con un esguince en el tobillo, lo que propiciará que se vista por primera vez Morgan Stilma. La primera mañana de la temporada en un Carpena que quiere que el disfrute no pare.