La victoria del Unicaja ante Valencia Basket se debe a la "larga rotación"

"Una primera parte donde no hemos sabido controlar el rebote. Hemos perdido situaciones claras, sobre todo, recuerdo dos rebotes en tiro libre que nos han costado puntos, las situaciones de López-Arostegui fuera de sistema a campo abierto, juego sin balón o rebote ofensivo. Por ahí se nos escapó la oportunidad de llegar con mayor diferencia al descanso. Un tercer cuarto donde han dado dos pasos adelante y parecía que nos podian sacar del campo. Nos hemos rearmado, haber podido ir al tiro libre nos habría ayudado más pero nos ha costado que entrar en bonus. En el último cuarto hemos sacado ventaja a nuestra larga rotación, mantener el nivel de intensidad que tenemos siempre y puede ser que ahí algunos jugadores de Valencia Basket hayan notado un poco las piernas si no llegas a un final así no tienes soluciones, el tema era llegar a ese final y aprovechar la oportunidad si la teníamos y así ha sido", fue el análisis que realizó Ibon Navarro tras conseguir la victoria Unicaja en la Fuente de San Luis por 15 puntos (67-83).

A pesar de la alegría del técnico vasco por la victoria cosechada en una cancha complicada, también se mostró crítico y sincero como siempre: "Un partido no brillante pero si sólido ante un equipo de entidad como es Valencia. Venían de dos partidos durísimos porque la Euroliga es así. Han estado a un gran nivel, sobre todo físico, y nos han exigido, si no hubiéramos estado a este nivel, no de acierto, pero sí de intensidad y de las señas de identidad del equipo no habríamos ganado.

Sin duda, la clave de la victoria está en el segundo cuarto, aunque el técnico cajista dijo lo siguiente cuando se le preguntó por cuál fue la clave: "Tendría que verlo otra vez. El segundo cuarto hemos limitado mucho su generación de juego, creo que llevaban 4 asistencias al descanso. Haberle forzado a jugar uno contra uno nos ha permitido recuperar balones y forzar ventajas. En el tercero nos hemos parado demasiado, nos hemos olvidado de jugar y hemos querido anotar demasiado desde fuera. Nos hemos equivocado y ellos se han metido".

Además, reconoció públicamente la participación de dos jugadores: "Will Thomas nos ha dado mucha estabilidad, ha hecho un gran partido al igual que Barreiro. Dos jugadores que estaban jugando menos y estaban algo más falto de confianza. Nos ha alegrado mucho al cuerpo técnico y sus compañeros su rendimiento".