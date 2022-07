Yannick Nzosa, en Las Vegas sin poder jugar

Yannick Nzosa se encuentra en Las Vegas, uno de los centros neurálgicos del baloncesto mundial en estos días. Allí se disputa la Summer League, donde están muchos de los jóvenes más talentosos. También algunos jugadores más veteranos en busca de una oportunidad en la NBA. Fue seleccionado en el Draft el cajista, que sin embargo no puede entrenar ni jugar con los Washington Wizards porque no se arregló el seguro que en caso de lesión quería tener el Unicaja. Pero allí aguanta el joven, que está viendo de cerca a sus compañeros.

Habló con The Athletic, uno de los medios referencias deportivos americanos, sobre lo que significó ser seleccionado en la lotería. "Mi reacción al ser reclutado es como un sueño hecho realidad. Trabajo toda mi vida por esta oportunidad. Para todos los jugadores que no juegan en los Estados Unidos en todo el mundo sueñan con jugar algún día en la NBA. Para mí, es el sueño hecho realidad, y creo que es sólo el comienzo. Puedes ser reclutado o no, pero lo más importante es seguir trabajando duro y mejorar cada día", aseguraba el congoleño en una entrevista.

El pívot, al que le tienen fe los Wizards, reconocía que quería mejorar su físico en la próxima temporada. Si nada pasa, jugará cedido en el Coosur Real Betis. Sobre su adaptación al baloncesto estadounidense daba algunas claves. "Lo que estoy viendo o aprendiendo es la intensidad con la que juegan. Juegan muy físico. Su forma física es un poco diferente a la de Europa. … Me gusta aquí que (los entrenadores) te den confianza. Si estás abierto, tienes que tirar la pelota. Creo que me gusta más", cerraba.