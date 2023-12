El Pleno de Vélez-Málaga despide el año con el propósito de reflotar el proyecto del tranvía

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha trazado sus objetivos más inmediatos en la última sesión del año. Entre ellos, destaca el tranvía, cuyo servicio fue interrumpido en 2012. Esta decisión se fundamenta en una subvención ya aprobada de 1,2 millones de euros destinada a realizar las primeras reparaciones integrales en las infraestructuras con la intención de avanzar hacia una segunda fase de su desarrollo.

A pesar de una solicitud adicional de 4 millones a los Fondos Next Generation, que no fue concedida, el PP, representado por Lourdes Piña, ha manifestado la gestión de una prórroga para obtener dicha ayuda y viabilizar así la puesta en marcha del proyecto. En paralelo, el PSOE ha abogado por solicitar 2,5 millones a la Junta de Andalucía, además de instar al Gobierno andaluz a cubrir el déficit del servicio del tranvía. Esta propuesta ha sido aprobada por la mayoría del Pleno.

Por otro lado, durante la sesión, el PSOE ha propuesto que el aumento del 40% en la factura del agua, aprobado por Axaragua en su reunión más reciente en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, sea sufragado por la Junta de Andalucía. No obstante, esta moción no ha sido respaldada, ya que la resolución del ente supramunicipal aún está en fase de exposición pública y no ha entrado en vigor.

En respuesta a la carencia de efectivos, especialmente en la Policía Local, se aprobó la creación de una bolsa de horas extra. Esta medida, según el alcalde, se ha impulsado con una enmienda para presionar al Gobierno de España a incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional, respaldando económicamente dicha bolsa de horas extra para garantizar los pagos a la Policía Local.

Además, se han aprobado dos mociones para reconocer y liquidar obligaciones mediante reconocimiento extrajudicial. El concejal de Agricultura, Jesús María Claros, ha presentado un plan para mejorar los caminos, que ya ha permitido el arreglo de varias calles en la zona del Cerro de San Cristóbal. En un futuro próximo, se planea abordar la reparación del Camino Viejo de Arenas, también conocido como el carril de las Cacerías en Vélez, a solicitud de AxSí y aprobado por unanimidad en el pleno.

Por último, Vox ha impulsado una petición al apoyo de la Diputación de Málaga para el ensanchamiento de la carretera MA-4111, una propuesta que ha sido respaldada por el pleno.

Antecedentes del tranvía

Cabe recordar que la localidad de Vélez-Málaga ostentó el honor de ser la primera en Andalucía en presenciar la circulación de un moderno tranvía por sus calles, una inauguración que, no obstante, tuvo una efímera duración de seis años. Tras su puesta en servicio en octubre de 2006, los trenes quedaron detenidos de manera definitiva en junio de 2012, debido a la incapacidad de asumir los costes económicos asociados a su explotación.

En septiembre, el alcalde de la ciudad, Jesús Lupiáñez, planteó la posibilidad de abandonar el proyecto del tranvía ante una inesperada inversión de aproximadamente cinco millones de euros. Esta situación se originó por penalizaciones y la imposibilidad de acceder a una segunda subvención, enfrentándose a la competencia por fondos y la falta de cumplimiento de los criterios de baremo necesarios.