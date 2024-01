Vélez-Málaga mejorará las infraestructuras rurales en seis áreas del municipio

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se embarca en un proyecto destinado a mejorar las infraestructuras rurales en distintos puntos estratégicos del municipio. Esta iniciativa, promovida por la Concejalía de Agricultura y con un presupuesto de 376.067,02 euros, se llevará a cabo gracias al respaldo financiero del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), tal como ha detallado el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros.

Se enfocarán en seis áreas específicas, abarcando dos tramos del camino de Loma Mesías (de 185 y 35 metros respectivamente), el camino de Collado (208 metros), el camino de la Venta (160 metros), el camino de Las Maderas (100 y 90 metros) y el camino de Cañada Parra (162 y 30 metros). Además, se contempla la intervención en la Finca La Pola.

El objetivo primordial, según ha expuesto el concejal, es restaurar y mejorar caminos públicos para facilitar el acceso de los agricultores a sus tierras. Con el paso del tiempo, estas vías han experimentado un deterioro significativo, afectando la movilidad y la actividad agrícola en el municipio. La intervención comprenderá la aplicación de una capa de hormigón de bajo espesor para satisfacer las necesidades de mantenimiento y conservación de estas rutas.

No obstante, el proyecto no se limita únicamente a la restauración de caminos. El Ayuntamiento planea la plantación de 10 árboles en la Finca La Pola, una propiedad municipal clasificada como suelo no urbanizable. Esta acción contribuirá a la repoblación de la arboleda en la zona y será fundamental para la conservación del entorno rural, cumpliendo con las regulaciones y especificaciones pertinentes.

Las labores de ejecución se estiman que se extenderán a lo largo de aproximadamente nueve meses, con la participación proyectada de hasta 17 trabajadores. De acuerdo con el desglose del presupuesto, se destinarán 123.423,07 euros para la adquisición de maquinaria y materiales necesarios para llevar a cabo las obras. Los restantes 252.643,95 euros serán destinados al pago de la mano de obra, contribuyendo así a la generación de empleo local y al desarrollo económico de la zona rural.